Terminam dia 20, inscrições para cadastro de professores temporários

Governo do Estado
O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59
Terminam no dia 20 de janeiro as inscrições para o cadastro de candidatos à função docente, em caráter temporário, para exercício na Educação Básica, nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) e programas ou projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), durante o ano letivo de 2019.
O edital, com informações e requisitos necessários, foi publicado na edição nº 9.804, no Diário Oficial do Estado (DOE). Para se inscrever, os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor, onde é disponibilizada a ficha de cadastramento.
De acordo com o edital, o candidato deverá acessar o link para cadastramento de professor e seguir, adequadamente, as instruções que constarão na tela para a efetivação do cadastro. O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59 de 20 de janeiro de 2019.
Os candidatos, segundo a publicação, serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo.
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