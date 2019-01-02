Terminam dia 20, inscrições para cadastro de professores temporários

Terminam no dia 20 de janeiro as inscrições para o cadastro de candidatos à função docente, em caráter temporário, para exercício na Educação Básica, nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) e programas ou projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), durante o ano letivo de 2019.

O edital, com informações e requisitos necessários, foi publicado na edição nº 9.804, no Diário Oficial do Estado (DOE). Para se inscrever, os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor, onde é disponibilizada a ficha de cadastramento.