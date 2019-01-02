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Terminam dia 20, inscrições para cadastro de professores temporários

O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/01/2019 às 10:44

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Terminam no dia 20 de janeiro as inscrições para o cadastro de candidatos à função docente, em caráter temporário, para exercício na Educação Básica, nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) e programas ou projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), durante o ano letivo de 2019.

O edital, com informações e requisitos necessários, foi publicado na edição nº 9.804, no Diário Oficial do Estado (DOE). Para se inscrever, os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor, onde é disponibilizada a ficha de cadastramento.

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De acordo com o edital, o candidato deverá acessar o link para cadastramento de professor e seguir, adequadamente, as instruções que constarão na tela para a efetivação do cadastro. O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59 de 20 de janeiro de 2019.

Os candidatos, segundo a publicação, serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo. 

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