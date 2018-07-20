Seduc de Anastácio empata com Juventude do RS e ainda há chance de classificação

Atual tricampeão estadual do SB-17, o Seduc de Anastácio fez bonito no jogo. Para Wilson Santana, presidente do Seduc, Foi um jogo bastante difícil contra uma equipe forte que está atualmente na Série B do Brasileiro.

A derrota para a forte equipe do Atlético Mineiro durante a estreia terça-feira (17) na Copa Belo Horizonte, em Minas Gerais, a maior competição do Brasil na categoria Sub-17, não foi suficiente para abalar o time do Seduc de Anastácio, que conseguiu se manter na competição após empatar contra um grande adversário, o Juventude do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (19).

" A gente do MS ainda é 'escolinha' perto desses grandes times, mas nossa equipe não mediu esforços para jogar. Foi valente durante toda a partida, inclusive ganhando de 1 a 0. Com três segundos antes de terminar o jogo, tomamos o gol de empate. Por isso ficamos muito felizes com o desempenho dos garotos", disse Wilson.

Vivo na competição

O presidente do clube explica que ainda há chances de classificação, se o Seduc vencer o time de Araxá. "Com a combinação de resultados, pode ser que entramos classificados. Caso não saia a classificação, vamos jogar para buscar a vitória e fazer uma boa campanha, pois com tantas equipes grandes, estamos brigando de igual para igual com todos".

Comemoração - Após a partida, em comemoração ao Dia do Futebol e pelo desempenho dos garotos, todo o time do Seduc de Anastácio recebeu ingressos para assistir a um clássico Cruzeiro e América Mineiro, no Mineirão. "Eles passaram uma tarde e uma noite muito legais. Filmaram a gente no estádio, saímos no canal SporTV e eles puderam ver a realidade do futebol profissional. Para os garotos, foi um momento único", finalizou o presidente do clube anastaciano.

*Com informações de Luiz Guido Jr.