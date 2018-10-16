Representante do MS no vôlei de praia chega às oitavas de final

A última dupla brasileira ainda em ação no torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina, deu adeus à disputa por medalhas na manhã desse domingo (14). A representante de Mato Grosso do Sul, Aninha, e a capixaba, Thamela, ficaram no caminho nas oitavas de final, encerrando a participação do Brasil.

Aninha e Thamela fizeram um jogo bastante equilibrado contra as italianas Cláudia e Nicol, mas acabaram superadas no tiebreak (21/13, 18/21 e 15/17). No sábado (13.10), os representantes brasileiros no torneio masculino, João Pedro e Gabriel (PR) já haviam deixado a competição na repescagem.