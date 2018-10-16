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Jogos Olímpicos da Juventude

Representante do MS no vôlei de praia chega às oitavas de final

Aninha e Thamela fizeram um jogo bastante equilibrado contra as italianas Cláudia e Nicol, mas acabaram superadas no tiebreak

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/10/2018 às 09:20

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A última dupla brasileira ainda em ação no torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina, deu adeus à disputa por medalhas na manhã desse domingo (14). A representante de Mato Grosso do Sul, Aninha, e a capixaba, Thamela, ficaram no caminho nas oitavas de final, encerrando a participação do Brasil.

Aninha e Thamela fizeram um jogo bastante equilibrado contra as italianas Cláudia e Nicol, mas acabaram superadas no tiebreak (21/13, 18/21 e 15/17). No sábado (13.10), os representantes brasileiros no torneio masculino, João Pedro e Gabriel (PR) já haviam deixado a competição na repescagem.

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Ao todo são 64 duplas (32 masculino e 32 feminino) de todos os continentes e divididas em oito grupos com quatro times em cada. Na primeira fase as duplas jogam entre si no grupo, as três melhores em cada avançam para a fase eliminatória. As finais serão nesta quarta-feira (17.10).

Os Jogos Olímpicos da Juventude foram criados pelo Comitê Olímpico Internacional em 2007. A primeira edição aconteceu em 2010 em Singapura. A cidade chinesa de Nanquim recebeu a competição em 2014. Depois de Buenos Aires 2018, a capital senegalesa, Dakar, será a próxima parada do evento, em 2022.

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