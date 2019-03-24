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Emoção no Estadual

Aquidauanense vence e homenageia professor Claudilei, vítima de leucemia aos 39 anos

Time venceu o Operário e fica a um empate da classificação

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/03/2019 às 10:39

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O Aquidauanense teve uma vitória emblemática neste sábado (23) ao vencer o Operário no estádio Noroeste por 1 a zero. Com público estimado de mais de mil pessoas assistindo ao jogo, o time ficou a um passo da classificação para a semifinal. Com muita emoção, os jogadores e comissão técnica homenagearam o professor Claudilei Castilho Sanches, servidor público apaixonado pelo Aquidauanense, que trabalhava no clube como massagista e faleceu de leucemia na madrugada de ontem, aos 39 anos. 

Antes do jogo, jogadores e o quarteto de arbitragem se reuniram no centro do gramado em uma das homenagens com minuto de silêncio mais significativo da história do nosso futebol.

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Com a bola rolando, o jogo foi de poucas oportunidades e decidido na bola parada. Agnaldo com golaço de falta deu a vitória ao azulão que agora precisa de um simples empate para se classificar.

Ao Operário, resta vencer para garantir a classificação. O jogo da volta será no próximo sábado (30) às 18h no Morenão.

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