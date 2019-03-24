Aquidauanense vence e homenageia professor Claudilei, vítima de leucemia aos 39 anos

O Aquidauanense teve uma vitória emblemática neste sábado (23) ao vencer o Operário no estádio Noroeste por 1 a zero. Com público estimado de mais de mil pessoas assistindo ao jogo, o time ficou a um passo da classificação para a semifinal. Com muita emoção, os jogadores e comissão técnica homenagearam o professor Claudilei Castilho Sanches, servidor público apaixonado pelo Aquidauanense, que trabalhava no clube como massagista e faleceu de leucemia na madrugada de ontem, aos 39 anos.

Antes do jogo, jogadores e o quarteto de arbitragem se reuniram no centro do gramado em uma das homenagens com minuto de silêncio mais significativo da história do nosso futebol.