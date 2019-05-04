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Três Lagoas

Torneio de Pesca Esportiva homenageia governador pela cota zero

Pescadores de vários estados participam da competição, que movimenta a economia de Três Lagoas

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2019 às 07:23

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A décima edição do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, considerado um dos maiores eventos do gênero do Brasil, na modalidade pesque-solte do tucunaré, prestará homenagem ao governador Reinaldo Azambuja pela sua decisão de decretar a cota zero para a pesca amadora ou esportiva nos rios de Mato Grosso do Sul, a partir de 2020.

O torneio começou nesta sexta-feira (3) numa área de influência do Balneário Municipal, abrangendo os rios Paraná, Tietê e Sucuriú, com desafios na captura do maior exemplar do tucunaré, e neste sábado (4.5) acontece a prova principal, que reunirá cerca de 350 barcos ou mais de mil competidores de 12 estados. As inscrições para o torneio ainda estão abertas e já atingiram 340 duplas ou trios. 

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Segundo um dos diretores da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), Rafael Claro, os amantes da pesca esportiva da região do extremo Leste do Estado decidiram prestar a homenagem ao governador por atender a uma antiga reivindicação de quem pratica esta modalidade de pesca, a proibição da captura das espécies das bacias do Paraná e Paraguai.

Aberto ao público

O torneio é promovido pela APETL e tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar e Produção (Semagro) e reúne adeptos a esse esporte que cresce em todo o Brasil. O Balneário Municipal conta com uma megaestrutura, incluindo palco para os shows. Todo o evento é aberto ao público.

Pescadores de vários estados participam da competição, que movimenta a economia de Três Lagoas

“Nos últimos torneios recebemos pescadores de doze estados, foram mais de 100 cidades, uma excelente oportunidade para divulgarmos o alto potencial de nossa região para o turismo e lazer aquático”, informou o presidente da associação, Kenzo Sigaki.

Conforme a organização, 334 equipes com 903 pescadores participaram do torneio em 2018, que movimentou mais de R$ 1,8 milhão na cidade. Além disso, por dia, cerca de duas mil pessoas passaram pelo Balneário Municipal. Esse ano, serão distribuídos R$ 170 mil em prêmios. Serão sorteadas três lanchas (Megabass Classic e Levefort Marfim Freestyle) com carretas (Odne) e quatro motores de popa 15 HP.

Maior peixe

A prova do torneio de pesca neste sábado consiste em pesca embarcada, na modalidade de arremesso, e será permitido apenas a captura de tucunaré, espécie abundante no Rio Paraná e seus afluentes. Poderão participar equipes em dupla ou trio, conforme o regulamento.

A prova principal, no dia 4, acontecerá a partir das 8h. Não haverá largada. Assim que o competidor retirar o kit de medição na praia, estará liberado a sair com a embarcação. O encerramento das aferições dos vídeos será às 16h, em seguida acontecerá o cerimonial de encerramento com a divulgação dos resultados, premiações e sorteios de brindes.

Além da prova nesta modalidade, o evento promove, simultaneamente, o Torneio Redai de Arremesso de Precisão (R$ 12 mil em prêmios) e o Desafio Yamalube by Nelson Nakamura (finalidade de pegar o maior peixe, com sorteio de dois motores de popa 15 HP), realizados nesta sexta-feira.

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