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Missão humanizada

Instituto Amigos do Coração leva projeto social a comunidades do Pantanal

O grupo conta com 28 voluntários que levarão roupas e medicamentos para as famílias

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2017 às 14:53

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O Instituto Amigos do Coração (IAC) está em busca de doações para mais um projeto especial intitulado "Devolvendo Sorrisos", realizado no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
 
Neste ano, a missão acontece do dia 11 ao dia 15 de outubro e contará com a entrega de roupas, brinquedos, utensílios domésticos e medicamentos, para a Comunidade Tradicionais Ribeirinhas, às margens do Rio Paraguai, como Porto Morrinho, Porto Esperança, Forte Coimbra e Aldeia Chamacoco. As doações serão arrecadas até o dia 6 de outubro. Além dos objetos, também aceitarão ajuda em dinheiro.
 
Ao todo 28 voluntários devem colaborar com esta missão, levando alegria e saúde para os moradores dos locais. "Esses voluntários largam suas famílias, seus compromissos profissionais, seus afazeres para se dedicarem em tempo integral a várias comunidades que vivem de necessidades que nem imaginamos. E precisamos levar esses itens de uso básico", afirma Estevom Molica, presidente do IAC.
 
Além das doações, o instituto oferece atendimentos médicos, odontológicos, veterinários, enfermagem, corte de cabelo, hortas comunitárias, entre outras ações.
 
"Tudo aquilo que não lhe serve mais, certamente terá utilidade a alguém. Acreditamos que as atitudes solidárias podem transformar nosso planeta", destaca Estevom.  
 
A rede formada pelos amigos do coração só cresce e sempre há espaço para um novo elo, novas ideias, novos amigos e, sobretudo, mais mãos dispostas a fazer o bem.
 
Lista de doações:


            ?         Roupas (adulto/infantil)
            ?         Calçados (adulto/infantil)
            ?         Utensílios Domésticos
            ?         Brinquedos
            ?         Enxovais de bebê
            ?         Roupas de cama, mesa e banho
            ?         Medicações
            ?         Produtos de higiene pessoal
            ?         Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo, açúcar e leite em pó)
 
Missão
 
O Instituto Amigos do Coração tem como missão acolher vidas e promover ações que proporcionam melhores condições bio-psicossociais a seres humanos que se encontram em vulnerabilidade e risco.
 
Como doar
 
As doações são recebidas na sede do IAC, localizada na Rua Eduardo Santos Pereira, 2.015, Bairro Jardim dos Estados. A entrega pode ser feita de segunda à sexta-feira, das 13h às 18h; sábado das 8h às 12h.
 
Caso a doação seja em grande quantidade, o IAC pode buscar.
Telefone: (67) 3023-4145.
 
CNPJ: 19.661.175/0001.78
Banco do Brasil
Agência: 5783-5 Conta Corrente: 42.385-8

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