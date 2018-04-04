Moradores do Pesqueiro do Noé sofrem com estradas intransitáveis e ponte caindo

Segundo os moradores, as vias estão esburacadas e quando chove, o trecho fica intransitável, com muita lama. Os veículos que trafegam no local ficam atolados e conforme os populares, a Ponte do Roncador está quase caindo.

O jornal O Pantaneiro recebeu denúncia hoje (4) pela manhã sobre as péssimas condições de conservação das estradas que dão acesso ao Pesqueiro do Noé, localizado em Bonito, 169km distante de Aquidauana.

Taís Barbieri Chaves, 26 anos, moradora do Pesqueiro do Noé, diz que a comunidade está há meses sofrendo com as estradas cheias de buracos e, devido ao recente período de chuvas e enchentes, as condições das estradas que dão acesso ao pesqueiro tornaram-se caóticas. “Já comunicamos a Prefeitura de Bonito, mas nenhuma providência foi tomada. Jogaram uma areia com argila, porém, com a chuvas, os carros ficam atolados. Pedimos a ajuda de todos para resolver essa situação.”

Transporte escolar comprometido

Conforme a moradora do local, o secretário de Obras da Prefeitura de Bonito, Ygor Fabricio Peralta Lopes, já foi informado sobre o que está acontecendo, mas não tomou nenhuma providência. “As nossas crianças do pesqueiro precisam percorrer todos os dias 30 quilômetros do trajeto de casa para a escola. Elas estão há meses sofrendo com a situação, que já estava crítica antes e agora, depois da enchente, está desesperadora”, afirmou.

Condições insalubres – Os moradores do pesqueiro ainda reclamam que não há iluminação pública nas vias e precisam utilizar lanternas para transitar na região. De acordo com Taís, o local já tem os postes, mas não há lâmpadas. “Nós pagamos os nossos impostos, mas só vivemos na promessa de melhoria e nada foi cumprido ainda.”

Posição da Prefeitura

A redação do O Pantaneiro tentou entrar em contato com o secretário de Obras, Ygor Lopes, mas não obteve retorno. Conforme o secretário de Administração e Finanças do município, Celso Henrique Poli, a situação das estradas vicinais de Bonito está complicada em diversos pontos. “São 8 pontes que precisam de reparos. Duas estão em fase de obras, em situação emergencial, e as outras também serão reparadas.”

Ainda de acordo com o secretário da pasta, o trabalho de patrolamento está acontecendo, mas que há apenas duas máquinas disponíveis para o serviço, intensificado por conta das fortes chuvas. “É preciso ter paciência, a patrola chegará lá”, afirmou.

Sobre a situação específica da Ponte do Roncador, “Celsinho”, como é conhecido em Bonito, não soube informar. “É preciso saber se essa ponte já foi vistoriada e a obra licitada. Não sei dizer se isso já aconteceu.”