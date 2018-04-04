Padre Ervane se despede com carinho da Paróquia de Anastácio

De acordo com o padre, essa decisão foi tomada pelas necessidades da Diocese de Jardim, após reunião do Conselho dos Padres e do Bispo. Como missionário da Igreja, Ervane Benedito de Souza assume sua nova missão. “Agradeço muito a Deus a oportunidade concedida a mim, pois aqui (Anastácio) encontrei um povo muito acolhedor e isso é importante para a nossa vida de sacerdote”, relatou.

Durante 3 anos e 4 meses, as comunidades atendidas pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Anastácio, tiveram no Padre Ervane mais do que um líder religioso, um amigo para todas as horas. Agora, o sacerdote de Minas Gerais se despede do município e a partir dia 22 de abril assume a Paróquia Catedral Nossa Senhora de Fátima, em Jardim, cidade distante 143km de Aquidauana.

Ainda sobre os desafios de estar à frente durante quase quatro anos na Paróquia de Anastácio, o padre diz que realizou seu trabalho com dedicação e fidelidade à Igreja, no intuito de contribuir, da melhor maneira, no crescimento social e espiritual do município."O grande número de comunidades, distância e diversidade entre elas, requer tempo e dedicação. Realizamos os trabalhos nos assentamentos, colônias, fazendas e aldeias da região. Aprendi muito, cresci muito como sacerdote e trabalhamos com amor, dedicação e carinho pela igreja.”

Em relação à despedida, o sacerdote diz que será um desafio deixar o local. “Quando a gente ama as pessoas é difícil estar longe, mas estar longe também faz parte do nosso caminho. Que Deus nos abençoe com muita saúde nessa nova fase”, finalizou.

Novo Padre da Nossa Senhora de Lourdes

No dia 8 de abril, próximo domingo, assume a Paróquia N. Sra. De Lourdes o Padre Odair José. A missa será às 9 horas na Igreja Matriz, com a presença do Bispo Dom João Gilberto de Moura. A Igreja convida todas as comunidades urbanas e rurais para participar do encontro e levar a imagem de seu padroeiro.

Perfil

Padre Ervane

Padre Ervane Benedito de Souza, nasceu no dia 22 de novembro de 1979, provém de família de camponeses do Sul de Minas Gerais. Família numerosa e católica. Desde os 6 anos de idade já falava em ser padre e sempre foi apoiado pela família. Entrou no seminário em 25 de janeiro de 1998, na Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdotes, Roseira/SP. Bacharel em filosofia e teologia. Trabalhou em cidades dos Estados: Distrito Federal, Goiás, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Foi ordenado sacerdote em no dia 3 de dezembro de 2011, no santuário Nacional, Aparecida/SP.

Padre Odair

Padre Odair José de Almeida, nasceu no dia 03 de março de 1979, na cidade de Cunha, interior de São Paulo. Pertence à Diocese de Lorena/SP e foi ordenado diácono, na Catedral de Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, no dia 07 de agosto de 2016, pela imposição das mãos de Dom Benedito Beni dos Santos, bispo emérito de Lorena. Exerceu o seu ministério diaconal na Paróquia São Miguel Arcanjo na cidade de Piquete/SP. Foi ordenado presbítero, pela imposição das mãos, de Dom João Inácio, Bispo diocesano de Lorena, no dia 07 de dezembro de 2016, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Cunha. O lema escolhido para as duas ordenações e que rege o seu pastoreio é tirado do evangelista João: “Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz”. Jo 13,15. Depois da ordenação presbiteral foi enviado para a missão nesta Igreja Particular de Jardim/MS e tomou posse como Vigário paroquial do Santuário Santa Rita de Cassia em Nioaque no dia 19 de fevereiro de 2017.