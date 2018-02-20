Famílias desabrigadas são levadas para salão paroquial da igreja católica

Diante de mais de 150 milímetros de chuva, a Prefeitura de Aquidauana e a Defesa Civil deram início à remoção de famílias ribeirinhas desabrigadas na região do Guanandy. Conforme apurado, são cerca de 30 famílias que estão sendo encaminhadas para o salão paroquial da igreja católica. O nível do Rio Aquidauana subiu e a situação tende a piorar se a chuva não parar.

Valdemir Pereira dos Santos disse que o alagamento pegou todos de surpresa porque surgiu rapidamente. "Bem cedo já a água já estava ocupando tudo. Antes do meio-dia ficou complicado. Agora vamos ter que sair daqui", disse o morador, enquanto retirava seus pertences de dentro da residência localizada em área de risco.