Famílias desabrigadas são levadas para salão paroquial da igreja católica

Abrigo
Conforme apurado, são cerca de 30 famílias que estão sendo encaminhadas para o salão paroquial da igreja católica
Diante de mais de 150 milímetros de chuva, a Prefeitura de Aquidauana e a Defesa Civil deram início à remoção de famílias ribeirinhas desabrigadas na região do Guanandy. Conforme apurado, são cerca de 30 famílias que estão sendo encaminhadas para o salão paroquial da igreja católica. O nível do Rio Aquidauana subiu e a situação tende a piorar se a chuva não parar.
Valdemir Pereira dos Santos disse que o alagamento pegou todos de surpresa porque surgiu rapidamente. "Bem cedo já a água já estava ocupando tudo. Antes do meio-dia ficou complicado. Agora vamos ter que sair daqui", disse o morador, enquanto retirava seus pertences de dentro da residência localizada em área de risco.
Os vereadores Eder Lúcio Dias Grance e Gabriel Silvério da Silva acompanharam o trabalho das equipes das secretarias da prefeitura. "Viemos acompanhar o atendimento e estamos nos deslocando para o Batalhão do Exército Carlos Camisão, onde o comandante disse estar reunido planejando atendimento aos ribeirinhos", disse.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS