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Famílias desabrigadas são levadas para salão paroquial da igreja católica

Conforme apurado, são cerca de 30 famílias que estão sendo encaminhadas para o salão paroquial da igreja católica

Renan Nucci

Publicado em 20/02/2018 às 15:20

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Diante de mais de 150 milímetros de chuva, a Prefeitura de Aquidauana e a Defesa Civil deram início à remoção de famílias ribeirinhas desabrigadas na região do Guanandy. Conforme apurado, são cerca de 30 famílias que estão sendo encaminhadas para o salão paroquial da igreja católica. O nível do Rio Aquidauana subiu e a situação tende a piorar se a chuva não parar.

Valdemir Pereira dos Santos disse que o alagamento pegou todos de surpresa porque surgiu rapidamente. "Bem cedo já a água já estava ocupando tudo. Antes do meio-dia ficou complicado. Agora vamos ter que sair daqui", disse o morador, enquanto retirava seus pertences de dentro da residência localizada em área de risco.

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Os vereadores Eder Lúcio Dias Grance e Gabriel Silvério da Silva acompanharam o trabalho das equipes das secretarias da prefeitura. "Viemos acompanhar o atendimento e estamos nos deslocando para o Batalhão do Exército Carlos Camisão, onde o comandante disse estar reunido planejando atendimento aos ribeirinhos", disse.

 

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