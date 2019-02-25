Confira os vencedores do Oscar 2019

Cinema
A noite foi marcada pelo maior número de prêmios para profissionais negros e mulheres
A cerimônia do Oscar 2019 realizada na noite de ontem (24), em Los Angeles consagrou filmes como "Green Book: O Guia", “Roma” e "Bohemian Rhapsody" como os melhores da noite. O grande vencedor do Oscar e levou a estatueta de melhor filme dessa que é a premiação mais importante do cinema foi “Green Book” que ainda venceu nas categorias de ator coadjuvante (Mahershala Ali) e roteiro original. A noite também foi importante pelo recorde de maior número de prêmios para profissionais negros (7 estatuetas) e para mulheres (15) em toda história da premiação.
Confira abaixo os vencedores da noite
Melhor Filme
"Green Book: O guia"
Ator
Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")
Atriz
Olivia Colman ("A Favorita")
Diretor
Alfonso Cuarón ("Roma")
Atriz coadjuvante
Regina King - "Se a rua Beale falasse"
Trilha sonora original
"Pantera Negra"
Ator coadjuvante
Mahershala Ali - "Green Book - O guia"
Roteiro adaptado
"Infiltrado na Klan"
Roteiro original
"Green Book - O guia"
Edição
"Bohemian Rhapsody"
Fotografia
"Roma"
Filme de língua estrangeira
"Roma"
Melhor animação
"Homem-Aranha no Aranhaverso"
Canção original
"Shallow", "Nasce uma estrela"
Figurino
"Pantera Negra"
Curta-metragem
"Skin"
Edição de som
"Bohemian Rhapsody"
Mixagem de som
"Bohemian Rhapsody"
Curta de animação
"Bao"
Direção de arte
"Pantera Negra"
Efeitos visuais
"O primeiro homem"
Maquiagem e penteado
"Vice"
Documentário
"Free Solo"
Documentário curta-metragem
"Absorvendo o tabu"
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