Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:24

Buscar

Últimas notícias
X

Cinema

Confira os vencedores do Oscar 2019

A noite foi marcada pelo maior número de prêmios para profissionais negros e mulheres

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cerimônia do Oscar 2019 realizada na noite de ontem (24), em Los Angeles consagrou filmes como "Green Book: O Guia", “Roma” e "Bohemian Rhapsody" como os melhores da noite. O grande vencedor do Oscar e levou a estatueta de melhor filme dessa que é a premiação mais importante do cinema foi “Green Book” que ainda venceu nas categorias de ator coadjuvante (Mahershala Ali) e roteiro original. A noite também foi importante pelo recorde de maior número de prêmios para profissionais negros (7 estatuetas) e para mulheres (15) em toda história da premiação.

Confira abaixo os vencedores da noite

Leia Também

• Green Book é eleito o melhor filme e vence o Oscar

• Oscar 2019 acontece neste domingo sem apresentador e após desistir de três novidades polêmicas

• Mecânico experiente morre ao enroscar casaco em eixo de caminhão boiadeiro

Melhor Filme

"Green Book: O guia"

Ator

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

Atriz

Olivia Colman ("A Favorita")

Diretor

Alfonso Cuarón ("Roma")

Atriz coadjuvante

Regina King - "Se a rua Beale falasse"

Trilha sonora original

"Pantera Negra"

Ator coadjuvante

Mahershala Ali - "Green Book - O guia"

Roteiro adaptado

"Infiltrado na Klan"

Roteiro original

"Green Book - O guia"

Edição

"Bohemian Rhapsody"

Fotografia

"Roma"

Filme de língua estrangeira

"Roma"

Melhor animação

"Homem-Aranha no Aranhaverso"

Canção original

"Shallow", "Nasce uma estrela"

Figurino

"Pantera Negra"

Curta-metragem

"Skin"

Edição de som

"Bohemian Rhapsody"

Mixagem de som

"Bohemian Rhapsody"

Curta de animação

"Bao"

Direção de arte

"Pantera Negra"

Efeitos visuais

"O primeiro homem"

Maquiagem e penteado

"Vice"

Documentário

"Free Solo"

Documentário curta-metragem

"Absorvendo o tabu"

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Desastre

Terremoto de magnitude 7,4 deixa mais de 100 mortos na Colômbia

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Tensão internacional

EUA ampliam sanções contra financiador do líder supremo do Irã

Publicidade

Internacional

Número de mortos em terremotos na Venezuela se aproxima de 2,6 mil

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo