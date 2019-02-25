Confira os vencedores do Oscar 2019

A cerimônia do Oscar 2019 realizada na noite de ontem (24), em Los Angeles consagrou filmes como "Green Book: O Guia", “Roma” e "Bohemian Rhapsody" como os melhores da noite. O grande vencedor do Oscar e levou a estatueta de melhor filme dessa que é a premiação mais importante do cinema foi “Green Book” que ainda venceu nas categorias de ator coadjuvante (Mahershala Ali) e roteiro original. A noite também foi importante pelo recorde de maior número de prêmios para profissionais negros (7 estatuetas) e para mulheres (15) em toda história da premiação.

Confira abaixo os vencedores da noite