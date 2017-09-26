Homem é preso em flagrante por tentar subornar PRFs com R$ 10 mil

Corrupção
Ao todo, haviam 98 mil reais com o motorista que não soube explicar a origem do dinheiro
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 98 mil na noite de segunda-feira (25), na BR-163, em Naviraí. Os valores em espécie eram transportados em uma camionete Toyota Hilux conduzida por um homem de 34 anos. Além de não ter autorização para transporte dos valores, o homem estava em uma rota usada por traficantes e contrabandistas.
Durante abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo uma sacola com alguns pacotes embrulhados. Os pacotes eram dinheiro. Questionado sobre a procedência, o motorista afirmou que no pacote havia R$ 60 mil referentes à venda de um veículo. No entanto, ele não soube explicar o modelo do automóvel, nem a quem teria vendido.
Contabilizada a quantia, verificou-se que havia, na verdade, R$ 98 mil. Diante da incoerência das informações, o condutor ofereceu R$ 10 mil aos policiais para encerrar a fiscalização por ali mesmo, já que havia somente os três no local. O homem foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa.
Os policiais conseguiram fazer um vídeo em que a oferta é feita. O vídeo poderá ser utilizado como prova. O carro, juntamente com o motorista e o dinheiro, foram encaminhados à Polícia Federal de Naviraí.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS