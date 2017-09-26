Homem é preso em flagrante por tentar subornar PRFs com R$ 10 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 98 mil na noite de segunda-feira (25), na BR-163, em Naviraí. Os valores em espécie eram transportados em uma camionete Toyota Hilux conduzida por um homem de 34 anos. Além de não ter autorização para transporte dos valores, o homem estava em uma rota usada por traficantes e contrabandistas.

Durante abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo uma sacola com alguns pacotes embrulhados. Os pacotes eram dinheiro. Questionado sobre a procedência, o motorista afirmou que no pacote havia R$ 60 mil referentes à venda de um veículo. No entanto, ele não soube explicar o modelo do automóvel, nem a quem teria vendido.