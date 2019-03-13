Após ataque de abelhas, motorista perde controle de carreta e sai da pista na MS-339

Susto
Acidente ocorreu no trecho de Bodoquena a Miranda; a motorista não se feriu
Crédito do vídeo: Redação
Uma motorista de carreta de 46 anos levou um susto nesta quarta-feira (13) após um ataque repentino de um enxame de abelhas. O acidente aconteceu por volta das 7h50, quando ela percorria a MS-339, no sentido de Bodoquena a Miranda, com os vidros abertos, segundo ela, por conta do calor, já que o veículo não possuía ar-condicionado. Ela se desesperou com a presença das abelhas e perdeu o controle da carreta que dirigia, saindo da pista.
Conforme informações do sargento Martins e cabo Arguelho, da Polícia Militar, que atendeu o caso, a motorista sofreu apenas algumas picadas do inseto. Houve apenas danos materiais e toda a carga de cimento contida na carreta foi perdida.
Não foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros, já que após o susto, a condutora da carreta passa bem.
Assista o vídeo abaixo:
*Com Informações: Ricardo Flores
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