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Após denúncia, PM fecha ponto de venda de drogas no bairro Alto

Traficante, um adolescente e as drogas foram levados para a delegacia

Renan Nucci

Publicado em 18/03/2019 às 13:30

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Às 20 horas da última sexta-feira, a equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana desarticulou um ponto de venda de drogas, na região do Bairro Alto. Os fatos foram divulgados somente hoje, por meio de nota.

O sucesso da operação policial militar teve início quando a Central de Operações 190 recebeu uma denúncia anônima, indicando que o condutor de um veículo Fiat Uno de cor cinza, teria comprado drogas em um “ponto de venda” que há muito tempo tem sido alvo de outras denúncias relacionadas ao fato em questão.

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Com as informações, a guarnição de serviço realizou a abordagem no condutor do veículo citado (homem de 38 anos de idade), encontrando com ele uma porção de cocaína. Questionado sobre a droga, disse ter comprado na referida “boca de fumo” pelo valor de R$20,00. Já no local indicado, os policiais militares abordaram o morador (adolescente de 17 anos de idade), encontrando com ele outra porção da mesma droga, uma munição de revólver calibre .38 e uma considerável quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o comprador foi preso, o adolescente e as drogas apreendidos, sendo ambos encaminhados a Delegacia de Polícia. O Conselho Tutelar compareceu ao local para acompanhar o adolescente e uma criança de dois meses de idade que estava sob sua responsabilidade, no momento da abordagem.

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