Após denúncia, PM fecha ponto de venda de drogas no bairro Alto

Às 20 horas da última sexta-feira, a equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana desarticulou um ponto de venda de drogas, na região do Bairro Alto. Os fatos foram divulgados somente hoje, por meio de nota.

O sucesso da operação policial militar teve início quando a Central de Operações 190 recebeu uma denúncia anônima, indicando que o condutor de um veículo Fiat Uno de cor cinza, teria comprado drogas em um “ponto de venda” que há muito tempo tem sido alvo de outras denúncias relacionadas ao fato em questão.