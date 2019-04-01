DOF apreende cigarros contrabandeados do Paraguai em dois veículos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de sábado (30) em Maracaju, por volta das 9 horas, dois veículos carregados com 1350 pacotes de cigarros, de origem estrangeira, e sem a documentação de regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na área urbana da cidade. O primeiro abordado foi o condutor do veículo GM Monza carregado com 750 pacotes. O segundo abordado foi o veículo GM Vectra carregado com 600 pacotes de cigarros, que era conduzido por um adolescente de 17 anos de idade.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Dourados para os procedimentos legais. O adolescente, o veículo que conduzia e os 600 pacotes de cigarros foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.