PM apreende quase 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Dois Irmãos do Buriti

Contrabando
Força tarefa entre equipes operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de quase 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados na região de Dois Irmãos do Burití, na tarde da última sexta-feira (29)
A ação coordenada teve início após uma denúncia recebida pela Polícia Militar da região, informando que uma eventual carga de produtos ilegais passaria pela cidade, vinda pela MS-162. Com tais informações, a equipe de Radiopatrulha local realizou rondas por um trecho da rodovia e constatou que as informações recebidas eram verdadeiras, pois alguns veículos estavam escondidos, de maneira suspeita, numa plantação de milho, a aproximadamente 15 quilômetros da cidade.
Já com o apoio das equipes de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Piraputanga e Palmeiras, os policiais militares apreenderam dois carros, um VW Quantum branco com placas de Campo Grande e um GM Meriva cinza, com placas de Curitiba-PR, lotados de cigarros contrabandeados. Ao todo, 4825 (quatro mil oitocentos e vinte cinco) pacotes do produto foram apreendidos na ação desencadeada pela Polícia Militar.
Tais materiais serão entregues a Receita Federal, para as providências necessárias.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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