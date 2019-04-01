PM apreende quase 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Dois Irmãos do Buriti

Força tarefa entre equipes operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de quase 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados na região de Dois Irmãos do Burití, na tarde da última sexta-feira (29)

A ação coordenada teve início após uma denúncia recebida pela Polícia Militar da região, informando que uma eventual carga de produtos ilegais passaria pela cidade, vinda pela MS-162. Com tais informações, a equipe de Radiopatrulha local realizou rondas por um trecho da rodovia e constatou que as informações recebidas eram verdadeiras, pois alguns veículos estavam escondidos, de maneira suspeita, numa plantação de milho, a aproximadamente 15 quilômetros da cidade.