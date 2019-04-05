Marido alega ter 'perdido a cabeça' ao matar mulher com facadas

Naviraí
Crime aconteceu na casa onde o casal vivia em Naviraí, na Avenida Caarapó, no Centro do município
Acusado de matar a mulher de 56 anos a golpes de faca por volta das 7h30 de quarta-feira (3), Aderval Bento, 57 anos, conhecido como “Bugão”, se apresentou à polícia na tarde de ontem (4). O crime aconteceu na casa onde o casal vivia em Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande.
Ao site Tá Na Mídia Naviraí, a delegada Sayara Quinteiro Martins, da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher), contou que Aderval se apresentou acompanhado por um advogado e disse que "perdeu a cabeça" após Nilce Elias da Rocha Bento pedir a separação. A delegada havia solicitado a prisão preventiva de Aderval, que após ser ouvido foi encaminhado para o Presídio de Naviraí.
Caso - Nilce foi morta a golpes de faca, na Avenida Caarapó, no Centro da cidade. Após o crime, Aderval fugiu num veículo Classic preto (de placas NJR-1310). A vítima morreu no local e foi encontrada caída no chão do quarto pela filha que acionou a polícia.
Na casa do casal foi apreendida uma espingarda adaptada para cartuchos 36 e 22 milímetros.
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