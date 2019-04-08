Campo-grandense é autuado por pescar sem autorização no rio Miranda

Durante fiscalização no rio Miranda, na região próxima ao pesqueiro Jundiaiense, no município de Miranda, a Polícia Militar Ambiental autuaram no sábado (6) um pescador de 41 anos, por pescar sem licença ambiental.

Com o infrator, residente em Campo Grande, foram apreendidos um barco, um motor de popa com tanque de combustível e uma carretilha com vara, utilizados na pescaria ilegal. Ele iniciava a pescaria e ainda não havia capturado nenhum peixe.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 800,00 contra autuado. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa. Ao pagar a multa, o infrator poderá ter seu material restituído.