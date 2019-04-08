Comerciante tem caminhonete F1000 furtada no centro de Aquidauana

Comerciante de Aquidauana teve a caminhonete modelo Ford F1000 furtada entre o sábado e o domingo, no centro da cidade. O veículo estava estacionado em um terreno na Rua Sete de Setembro, em frente à casa e ao estabelecimento dele.

Conforme apurado, a vítima informou que por volta das 21 horas do sábado chegou de sua propriedade rural e parou no terreno. Na madrugada de domingo, por volta das 5 horas da manhã, ele foi ao local e descobriu o furto.

O veículo é cinza, tem carroceria de madeira e placas HQY 4113. Informações sobre o paradeiro podem ser encaminhadas à Polícia Militar, por meio do telefone 190, ou então na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.