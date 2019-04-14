Homem alcoolizado morre ao cair em poço de 9 metros de profundidade

Dourados
De acordo com a Polícia, esposa da vítima é que encontrou o corpo em área rural de Dourados
O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado nesse sábado (13) dentro de um poço de água, a 9 metros de profundidade, em Dourados, região sul do estado.
De acordo com a polícia, a vítima teria consumido bebida alcoólica antes de cair no buraco que fica no assentamento Yuverá, próximo da aldeira Bororó.
Segundo a ocorrência, a homem que é um indígena, vivia com a família em uma área rural invadida, na cidade. Os bombeiros usaram uma corda para fazer o resgate. O caso foi registrado como morte a esclarecer.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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