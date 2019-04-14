Homem alcoolizado morre ao cair em poço de 9 metros de profundidade

De acordo com a polícia, a vítima teria consumido bebida alcoólica antes de cair no buraco que fica no assentamento Yuverá, próximo da aldeira Bororó.

Segundo a ocorrência, a homem que é um indígena, vivia com a família em uma área rural invadida, na cidade. Os bombeiros usaram uma corda para fazer o resgate. O caso foi registrado como morte a esclarecer.