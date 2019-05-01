PRF prende “olheiro” próximo a posto policial em Naviraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (29), em uma propriedade rural próxima ao km 130 da BR-163 em Naviraí, um homem fazendo o serviço de “olheiro”, com a finalidade de observar a movimentação dos policias no posto da PRF.

Os agentes avistaram um homem em atitude suspeita a cerca de 600 metros do posto da PRF. Foi pedido o apoio da Polícia Militar para realizar a abordagem ao suspeito, que após perceber a movimentação dos policiais empreendeu fuga a pé em meio à plantação, jogando um aparelho celular no pasto, sendo contido logo depois.