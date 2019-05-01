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PRF prende “olheiro” próximo a posto policial em Naviraí

O envolvido de 22 anos revelou estar realizando o papel para relatar a outras pessoas a movimentação dos policiais

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2019 às 11:25

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (29), em uma propriedade rural próxima ao km 130 da BR-163 em Naviraí, um homem fazendo o serviço de “olheiro”, com a finalidade de observar a movimentação dos policias no posto da PRF.

Os agentes avistaram um homem em atitude suspeita a cerca de 600 metros do posto da PRF. Foi pedido o apoio da Polícia Militar para realizar a abordagem ao suspeito, que após perceber a movimentação dos policiais empreendeu fuga a pé em meio à plantação, jogando um aparelho celular no pasto, sendo contido logo depois.

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O envolvido de 22 anos revelou estar realizando o papel de “olheiro”, relatando a outras pessoas a movimentação dos policiais no posto da PRF para auxiliar na passagem de cigarros. Ele também informou que recebia pagamento mensal pelo trabalho realizado.

Foi apreendida uma moto com placas de Ponta Porã, que ele teria usado para ir até o ponto de observação e uma cadeira usada para ele se sentar, o celular jogado pelo preso não foi encontrado.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com  a motocicleta, para a Polícia Federal em Naviraí.

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