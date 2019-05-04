PRF e PF apreendem 700 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-262

Apreensão gigante
O batedor que seguia em uma Strada revelou que saiu de Maracaju e iria até Três Lagoas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam em uma ação conjunta na última quinta-feira, (2), no km 141 da BR-262 em Água Clara, 700 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.
Durante fiscalizações, os polícias abordaram uma Fiat Strada, com placas de Governador Valadares (MG), sendo conduzida por um homem de 28 anos e tinha como passageira sua mulher de 20. Os dois demonstraram nervosismo durante a abordagem. Com isso, os agentes suspeitaram que eles estivessem fazendo serviço de batedor.
Outra equipe localizou, a alguns quilômetros antes do posto policia,l dois caminhões, um Volvo FH 440 tracionando dois semirreboques. Todo conjunto apresentava placas de Chapadão do Sul e era conduzido por um homem de 41 anos.
O segundo caminhão, um V4 Scânia R113 com placas de Goiânia (GO), acoplado a um semirreboque com placas de São Gabriel do Oeste, tinha como motorista um homem de 27 anos.
Os dois condutores dos caminhões confessaram estar carregando cigarros contrabandeados do Paraguai. Após contagem, a apreensão totalizou 700 mil maços, sendo 400 mil em uma das carretas e 300 mil na outra.
Ao voltarem a Unidade Operacional PRF de Água Clara, já com os caminhões apreendidos, o motorista da Strada confessou estar realizando o serviço de batedor, comp os policiais suspeitavam. Ele também revelou que saiu de Maracaju e iria até Três Lagoas/MS, onde receberia R$ dois mil pelo serviço.
Os três homens e a mulher foram presos e encaminhados, juntamente com os veículos e as cargas, para a Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande.
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