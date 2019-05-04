PRF e PF apreendem 700 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-262

Durante fiscalizações, os polícias abordaram uma Fiat Strada, com placas de Governador Valadares (MG), sendo conduzida por um homem de 28 anos e tinha como passageira sua mulher de 20. Os dois demonstraram nervosismo durante a abordagem. Com isso, os agentes suspeitaram que eles estivessem fazendo serviço de batedor.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam em uma ação conjunta na última quinta-feira, (2), no km 141 da BR-262 em Água Clara, 700 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Outra equipe localizou, a alguns quilômetros antes do posto policia,l dois caminhões, um Volvo FH 440 tracionando dois semirreboques. Todo conjunto apresentava placas de Chapadão do Sul e era conduzido por um homem de 41 anos.

O segundo caminhão, um V4 Scânia R113 com placas de Goiânia (GO), acoplado a um semirreboque com placas de São Gabriel do Oeste, tinha como motorista um homem de 27 anos.

Os dois condutores dos caminhões confessaram estar carregando cigarros contrabandeados do Paraguai. Após contagem, a apreensão totalizou 700 mil maços, sendo 400 mil em uma das carretas e 300 mil na outra.

Ao voltarem a Unidade Operacional PRF de Água Clara, já com os caminhões apreendidos, o motorista da Strada confessou estar realizando o serviço de batedor, comp os policiais suspeitavam. Ele também revelou que saiu de Maracaju e iria até Três Lagoas/MS, onde receberia R$ dois mil pelo serviço.

Os três homens e a mulher foram presos e encaminhados, juntamente com os veículos e as cargas, para a Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande.