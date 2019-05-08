PRF apreende 1,5 tonelada de maconha em fundo falso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira (7), 1.453 kg de maconha, no km 416 de BR-060 em Sidrolândia. Durante as fiscalizações, foi abordado um Scânia/R 124 com placas de Ponta Porã, tracionando dois semirreboques com placas de São Paulo/SP.

De acordo com a PRF, o motorista, de 32 anos, se mostrou muito nervoso com a abordagem e se contradizia ao responder as perguntas dos policiais. Foi realizada uma revista na carreta com ajuda de três cães farejadores da PRF, que indicaram haver substâncias ilícitas nos semirreboques. Com isso, os compartimentos foram abertos e os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, um revólver e uma pistola com numeração raspada, escondidos em um fundo falso.

O condutor revelou ter pego a carreta já carregada em Ponta Porã e levaria até Chapadão do Sul onde receberia R$ 8 mil pelo transporte. Com ele também foram encontrados um aparelho celular e R$2.400,00 em dinheiro. O motorista foi preso e encaminhado, juntamente com os veículos, o dinheiro e o celular, para a Delegacia de Polícia Civil em Sidrolândia.