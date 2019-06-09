Ex-PM de MS acusado de sequestro e homicídio é preso no Paraguai

Foi capturado em Assunção, no Paraguai, o ex policial militar brasileiro, Antônio Batista Rodrigues de 59 anos, que tinha mandados de prisão contra ele por homicídio e sequestro.

Informações são de que o ex policial militar foi encontrado e preso próximo a um hotel, onde estava morando. Durante a abordagem feita pelos policiais paraguaios foi verificado que ele tinha 14 ordens de captura, da Polícia Federal por sete tentativas de homicídio e sequestro.

Rodriguinho como é conhecido o ex pm contou aos policiais que não sabia dos mandados e que era pecuarista, na região de Ybycúi e que também tinha fazendas na cidade de Capitan Bado, na fronteira com Coronel Sapucaia, a 380 quilômetros de Campo Grande. A Interpol foi comunicada e Antônio deve ser extraditado para o Brasil, segundo o site Porã News.