PRF apreende 37 kg de cocaína em caminhão conduzido por idoso na MS 134

Tráfico de drogas
Idoso foi surpreendido pelos policiais que constataram o entorpecente em caminhão
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 37 kg de cocaína, em Nova Andradina, na última quinta-feira, 13 de junho.
A droga estava escondida no estepe do veículo Mercedez Benz, na MS 134.
As placas do caminhão eram de Campo Grande. O condutor, um idoso de 65 anos, foi preso.
A ocorrência policial foi encaminhada à Polícia Federal local para as medidas cabíveis.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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