PRF em Nioaque recupera veículo de locadora vendido a terceiro

Fiscalização
O funcionário informou aos policiais que o Jeep não teria sido devolvido ao fim do contrato
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta terça-feira (11) um veículo alugado em uma locadora e vendido a outra pessoa.
Durante rondas, no km 548 da BR-060, em Nioaque, os agentes deram ordem de parada a um Jeep/Renegade com placas de Valparaíso de Goiás. O motorista, de 34 anos, acompanhado de um passageiro, de 30, se identificou como sendo o proprietário do veículo.
Ao consultar os sistemas, a equipe descobriu que o automóvel havia sido alugado e possuía um registro de apropriação indébita. Em contato com a empresa locadora de veículos, o funcionário informou que o Jeep não teria sido devolvido ao fim do contrato. Disse também que a documentação foi repassada para o nome de um terceiro.
O condutor declarou ter comprado o carro de um amigo, em Bela Vista/, pelo valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais).
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Nioaque para providências cabíveis.
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