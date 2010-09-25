Passaia em Aquidauana



Por aqui os efeitos das gravações do jornalista Eleandro Passaia, entregando meio mundo, se fazem sentir em diversas conversas e piadas. Não falta criatividade e especulação. Numa dessas “prosas” alguém brincou: os prefeitos de todo Estado vão demitir todos os Secretários de Governo e jornalistas/assessores.



Encontro secreto...



Tem até quem comente que o jornalista delator teria se encontrado com um “cabeça coroada” – expressão aladiana – da administração municipal de Aquidauana. Tudo para apimentar o clima político local ou simplesmente criar fatos para alimentar as conversas de ponta de esquina.



Passaia falando...



Comenta-se que alguns fornecedores ao fazerem contato com um descontraído funcionário de empresa de publicidade tem ouvido como resposta: “O Passaia vai falar contigo!”. Nos setores públicos receber jornalista que use “óculos escuros” nesses dias, nem pensar. Passaia teria feito muita gravação com micro câmera escondida atrás deste dispositivo óptico.



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