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Passaia em Aquidauana

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 25/09/2010 às 10:09

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Passaia em Aquidauana

Por aqui os efeitos das gravações do jornalista Eleandro Passaia, entregando meio mundo, se fazem sentir em diversas conversas e piadas. Não falta criatividade e especulação. Numa dessas “prosas” alguém brincou: os prefeitos de todo Estado vão demitir todos os Secretários de Governo e jornalistas/assessores.

Encontro secreto...

Tem até quem comente que o jornalista delator teria se encontrado com um “cabeça coroada” – expressão aladiana – da administração municipal de Aquidauana. Tudo para apimentar o clima político local ou simplesmente criar fatos para alimentar as conversas de ponta de esquina.

Passaia falando...

Comenta-se que alguns fornecedores ao fazerem contato com um descontraído funcionário de empresa de publicidade tem ouvido como resposta: “O Passaia vai falar contigo!”. Nos setores públicos receber jornalista que use “óculos escuros” nesses dias, nem pensar. Passaia teria feito muita gravação com micro câmera escondida atrás deste dispositivo óptico.

Leia toda coluna em O PANTANEIRO, nas bancas

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