Veja e Folha de S. Paulo produzem textos polêmicos sobre crise política no MS

Na reta final das eleições em Mato Grosso do Sul, a revista de maior circulação nacional, Veja, traz matéria contundente sobre o jornalista Eleandro Passaia, delator de um esquema que deflagrou a Operação Uragano, da Polícia Federal.



Para a revista, Passaia é “um chefe de bando e amigo da onça” que, “uma vez fora do esquema (...) arranjou outra forma de ganhar dinheiro, escrevendo um livro”.



Nos bastidores, diversas conjecturas tem sido feitas sobre a Operação da Policia Federal, que acabou envolvendo o nome de vários personagens da política regional, entre elas o governador André Puccinelli e o ex-governador Zeca do PT, acusados pelo jornalista de envolvimento com esquemas fraudulentos.



O jornal Folha de S. Paulo produziu entrevista com Passaia, na edição de domingo, que está gerando vários comentários na mídia eletrônica. O mais citado é o fato do jornalista Graciliano Ramos ser ligado a ala mais radical do PT em Mato Grosso do Sul, a Articulação de Esquerda, à qual pertence, entre outros, o ex- vice-governador Egon Krakhecke e o deputado estadual Pedro Kemp.