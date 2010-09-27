Veja e Folha de S. Paulo produzem textos polêmicos sobre crise política no MS

Política
Nos bastidores, diversas conjecturas tem sido feitas sobre a Operação da Policia Federal
POLÍTICA
Governadores assumirão os cargos no dia seguinte; alteração foi definida por emenda constitucional aprovada em 2021
PESQUISA COM PROFESSORES
Consulta abrange profissionais de sete municípios de Mato Grosso do Sul; objetivo é identificar a demanda regional por formação stricto sensu
Capital
Vítima foi abordada no bairro Nova Campo Grande e ameaçada com uma faca; caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS