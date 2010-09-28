André mantém 14 pontos sobre Zeca

O governador André Puccinelli (PMDB), candidato à reeleição, mantém dianteira de 14 pontos sobre seu principal adversário, Zeca do PT, conforme pesquisa do instituto Ibrape divulgada hoje no jornal Correio do Estado.



André aparece com 54% das intenções de voto, enquanto Zeca figura com 40% e Nei Braga, candidato do PSOL, permanece com apenas 1%.



Os votos nulos representam 2% e os brancos 3%, de um universo de 2.720 entrevistados.



Os números apresentados neste levantamento não são muito diferentes da pesquisa divulgada no dia 21. Na prática, tanto Puccinelli quanto Zeca oscilaram um ponto percentual positivamente, ou seja, Zeca tinha 39% e o atual governador 53%.



A margem de erro é de três pontos percentuais para mais e para menos, com intervalo de confiança de 96%.



A pesquisa aponta que, se as eleições fossem hoje, não haveria segundo turno em Mato Grosso do Sul, e Puccinelli liquidaria a fatura logo na primeira fase do pleito.



Zeca é o mais rejeitado, com 37%, seguido de André, com 27% e de Nei Braga, com 25%. Cerca de 4% dos eleitores rejeitaram todos os candidatos e 10% não souberam responder.



O levantamento foi feito em 48 cidades do Estado, entre mos dias 24 e 26 deste mês. Ela foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número 40739/2010.







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