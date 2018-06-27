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Equipe do Coronel David participa de evento da Amina em Anastácio

Instituição promoveu encontro com diversas atividades para mais de 300 pessoas

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/06/2018 às 10:47

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A equipe de Coronel David participou de diversas atividades com a comunidade local na Amina - Associação de Mulheres Independentes na Ativa da cidade de Anastácio neste sábado (23). 

Na ocasião foram ofertados cursos de produção de biscoitos para a população presente, atrações culturais, sorteio de brindes, palestras, mostras de maquiagem e espaço kids, além de um “Chá para mulheres”, que contou com mais de 300 mulheres oriundas do programa “Vale Renda de Anastácio. 

Para a advogada Ana Arminda Garcia dos Santos, ações como esta são importantes para fortalecer o trabalho com a comunidade local. “É muito gratificante participar de um evento como este, onde o contato com a população é direto e eles podem sentir que não estão desamparados. Viemos dar continuidade a essa parceria que tem dado muito certo”, disse Ana, que ministrou uma palestra sobre violência contra a mulher. 

Coronel David diz que já é parceiro de longa data da associação. Em 2017, enquanto atuava na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul como deputado estadual, viabilizou através de emendas parlamentares R$ 39 mil reais, utilizados na compra de um veículo zero quilômetro para atender a instituição.

“O Coronel David é especial, pois ele não esquece a nossa instituição e é muito presente, o que o torna diferente de muitos que vem aqui, prometem as coisas e depois viram as costas para nós. Tenho certeza que ele nos ajudará muito e trará muitas alegrias para a nossa comunidade”, disse a presidente da Associação de Mulheres Independentes na Ativa – AMINA da cidade de Anastácio, Nilma da Silva.

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