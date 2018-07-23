Ministério Público lança campanha sobre voto nesta segunda-feira

A campanha trata de uma iniciativa conjunta do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, do TRE-MS, do Ministério Público Federal (MPF), e da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do voto ético, livre e consciente na escolha dos seus representantes.

O plano de ação da campanha prevê a utilização de outdoors, camisetas, adesivos, panfletos, busdoor e redes sociais, de forma que conscientize o cidadão sobre os valores morais e as consequências do seu voto.

O lançamento acontece às 9h, no plenário do TRE-MS, rua Desembargador Leão Neto do Carmo, n. 23, Parque dos Poderes.

Reuniões

O MPMS participou por meio do Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Eleitorais, Antonio Siufi Neto, de várias reuniões com os representantes do TRE/MS, MPF, e OAB/MS e com o apoio das assessorias de comunicação dos órgãos, junto à Agência Resultado – responsável pela criação das peças, foi possível chegar ao mote final da campanha que busca despertar nas pessoas a importância de se ter uma eleição limpa e consciente.

Para o Procurador de Justiça e Coordenador do CAO Eleitoral, Antonio Siufi Neto, a campanha é um trabalho desenvolvido em parceria com outras Instituições que visa conscientizar a sociedade. “A campanha é uma ideia conjunta de quatro Instituições: a OAB, MPMS, MPF e o TRE, no sentido de dar ao cidadão uma melhor condição dele entender o caráter do projeto eleitoral, da vida social e das consequências do seu voto. O MPMS trabalhando em conjunto com as Instituições vem trazer ao cidadão sul mato-grossense, uma noção de cidadania, uma noção do que é legal, do que é justo e do que é honesto, e dessa forma vamos ter uma sociedade melhor, tendo uma sociedade mais esclarecida e um eleitor com maior compreensão e com maior responsabilidade com a sociedade”.