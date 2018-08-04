Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:06

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições 2018

DEM confirma aliança e indica Murilo candidato a vice de Reinaldo

Deputado federal afirma que acordo será homologado nesta manhã pelo partido, ainda reticente quanto a composição para a Câmara Federal

Renan Nucci

Publicado em 04/08/2018 às 10:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O DEM confirmou há pouco o apoio ao PSDB nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul, indicando o candidato a vice-governador na chapa em que Reinaldo Azambuja tentará a reeleição. O anúncio partiu do deputado federal Luiz Henrique Mandetta, foi confirmado pela colega congressista Tereza Cristina e será oficializado em breve durante a convenção democrata na manhã deste sábado (4).

“O partido encaminhou a coligação com o PSDB, na qual o partido (DEM) indica o candidato à vice-governadoria, o Murilo Zauith (presidente regional) e agora está em fase final de organização de chapas de federal e estadual, que ainda carecem de ajustes”, disse Mandetta, que chegou a se colocar como candidato a governador a fim de viabilizar o projeto do seu partido.

O DEM vinha negociando também com o MDB, com uma proposta semelhante –Mandetta chegou a ser cotado para vice da candidata Simone Tebet. Contudo, prevaleceu a vontade da maioria do partido exacerbada anteriormente pelo próprio Zauith e os deputados estaduais Zé Teixeira e José Carlos Barbosa, que por diversas vezes se reuniram com Reinaldo e lideranças tucanas para alinhar o discurso.

Calibração – Ainda segundo Mandetta, o DEM terá como prioridade a reeleição de seus dois deputados federais (ele mesmo e Tereza Cristina) e dos estaduais (Teixeira e Barbosinha). O impasse, porém, segue em relação às chapas proporcionais: o deputado federal afirma que há necessidade de “calibrar melhor” as forças, haja vista que os democratas estariam em uma composição ao lado de PSDB, PSD e PP, todos com candidatos a um nov mandato na Câmara dos Deputados ou com nomes de densidade.

“Acho a composição ótima, desde que tivéssemos uma chapa homogênea”, afirma. Mandetta afirma que há nomes com densidade eleitoral alta na composição, citando os deputados federais Fábio Trad (PSD) e Geraldo Resende (PSDB), em busca da reeleição, a vice-governadora Rose Modesto e o deputado estadual Beto Pereira (PSDB).

Mandetta lembra que, em 2014, eram necessários 159 mil votos para eleger um deputado federal, sendo necessário o somatório de votos. Com isso, “você consome quase dois candidatos para fazer um federal”, recordando ainda que Fábio Trad, naquela eleição, obteve 70 mil votos e ficou na terceira suplência por conta dos quocientes eleitoral e partidário –que distribuem os votos entre as chapas. “Esse é um risco, essa chapa está mal calibrada e precisa ser discutido”.

Tereza, na chegada à convenção, também confirmou o entendimento com o PSDB, apontando ainda a necessidade de acertar detalhes das chapas proporcionais.

O que pesou – Presidente regional do DEM, Murilo Zauith ressaltou que a indicação, embora tenha se arrastado por cerca de dois meses, terminou com o partido unificado. “Os quatro deputados estão seguros, tranquilos, e estamos no melhor caminho”, destacou, afirmando ainda ter optado pela vice. “Nos foi proposto ter a vaga de Senado ou vice, fizemos a preferência por ficar no Estado e participar da administração”.

Zauith pontuou, ainda, que os parlamentares do partido terão caminho tranquilo para tentar a reeleição, reforçando ainda a pendência relativa à chapa para a Câmara Federal. Ele destacou que, além de um projeto mais sólido, pesou em favor da aliança com o PSDB o fato de os emedebistas enfrentarem instabilidades no seu projeto após a prisão de André Puccinelli na Lama Asfáltica. “Pesou a insegurança na eleição deles dentro dos fatos ocorridos. Mas é fato vencido, que não se discute mais”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo