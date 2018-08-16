Mochi homenageia maçons em sessão solene nesta segunda-feira

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (MDB), em conjunto com a Maçonaria Sul-mato-grossense, irá realizar na próxima segunda-feira (20/8), a partir das 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia a sessão solene de entrega da Comenda Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A honraria foi instituída pela Resolução 22/2015, em celebração ao Dia do Maçom em Mato Grosso do Sul, que é comemorado todo dia 20 de agosto e já faz parte do calendário oficial do Estado.

“Pela inestimável colaboração que a Maçonaria oferta ao desenvolvimento do ser humano em sociedade e em respeito aos seus legados a história do Brasil, é que iremos prestar a homenagem às potências maçônicas do nosso Estado”, ressalta Mochi.

A Maçonaria brasileira encontra-se dividida em três grandes potências: o Grande Oriente do Brasil, a Confederação da Maçonaria Simbólica Brasileira (congrega as Grandes Lojas Estaduais) e a Confederação da Maçonaria do Brasil (reúne os Grandes Orientes Estaduais).