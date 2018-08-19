Candidatos ao governo de MS nas eleições de 2018: veja quem são

Veja nomes de candidatos registrados ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições 2018, em ordem alfabética:

Humberto Amaducci é o candidato do PT ao governo de MS (Foto: João Carlos / TV Morena)

O PT anunciou no dia 28 de julho em Campo Grande, durante a convenção, a candidatura de Humberto Amaducci ao governo de Mato Grosso do Sul. A candidata a vice-governadora é Luciene Maria da Silva.

Humberto tem 50 anos e foi prefeito de Mundo Novo, município da região no sul do estado, por três mandatos: em 2000, 2004 e 2012, sendo um dos destaques de sua gestão o trabalho com o orçamento participativo.

- Candidatura registrada em 14 de agosto;

- Ocupação declarada: Professor de ensino fundamental;

- Bens declarados: R$447.423,48;

- Vice: Doutora Luciene ;

- Ocupação declarada: Advogada;

- Bens declarados: R$8.989,58;

João Alfredo (PSOL)

João Alfredo é o candidato do PSOL ao governo de MS (Foto: Jaqueline Naujorks / G1MS)

O PSOL confirmou na convenção estadual em 5 de agosto, o lançamento da candidatura de João Alfredo ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice a agricultora familiar, Dina Freitas.

João Alfredo tem 55 anos, é advogado com especialidade em direito público. Em 2010, foi vice-prefeito na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), mas renunciou ao cargo depois de 18 meses por não concordar com a gestão do prefeito.

- Candidatura registrada em 14 de agosto;

- Ocupação declarada: Advogado;

- Bens declarados: R$6.654.000,00;

- Vice: Dina;

- Ocupação declarada: Outros;

- Bens declarados: R$144.000,00;

Juiz Odilon de Oliveira (PDT)

Odilon de Oliveira em convenção do PDT em Campo Grande, MS (Foto: Rodrigo Grando/ TV Morena)

O PDT confirmou em convenção no dia 21 de julho o nome de Odilon de Oliveira como candidato do partido ao governo de Mato Grosso do Sul. O candidato a vice-governador na chapa é Herbert Assumpção. A candidata ao Senado é Leocádia Aglaé Petry Leme.

Odilon Oliveira, tem 68 anos. Ele é juiz federal aposentado, cargo que ocupou por mais de 30 anos. Ficou conhecido nacionalmente por combater o tráfico de drogas na região de fronteira do estado com o Paraguai. Em outubro do ano passado se aposentou, para disputar as eleições deste ano.

- Candidatura registrada em 13 de agosto;

- Ocupação declarada: Servidor Público Civil Aposentado;

- Bens declarados: R$1.599.131,35;

- Vice: Bispo Marcos Vitor (PRB);

- Ocupação declarada: Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa;

- Bens declarados: Nenhum bem cadastrado;

Júnior Mochi (MDB)

Junior Mochi é o candidato do MDB ao governo de MS (Foto: Anderson Viegas/G1 MS)

O MDB anunciou na tarde do dia 14 de agosto em Campo Grande, o deputado estadual Junior Mochi como o novo candidato do partido para o governo do estado. O diretório estadual do partido decidiu por Junior Mochi, após a então candidata, Simone Tebet, desistir da candidatura ao governo no dia 12 de agosto.

Junior Mochi é advogado, está em seu terceiro mandato como deputado estadual, e exerce pela segunda vez o mandato de presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Foi prefeito de Coxim por dois mandatos consecutivos, de 1996 a 2000.

- Candidatura registrada em 15 de agosto;

- Ocupação declarada: Deputado;

- Bens declarados: R$1.453.722,57;

- Vice: Tânia Garib;

- Ocupação declarada: Aposentada;

- Bens declarados: R$3.027.000,00;

Marcelo Bluma (PV)

Marcelo Bluma, candidato do PV ao governo de MS (Foto: TV Morena )

O PV confirmou no dia 04 de agosto em convenção estadual, o lançamento da candidatura de Marcelo Bluma do governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice Maria Bernardelli, do Rede.

Marcelo Bluma tem 55 anos, é engenheiro civil e advogado e já foi vereador em Campo Grande.

- Candidatura registrada em 14 de agosto;

- Ocupação declarada: Engenheiro;

- Bens declarados: R$1.374.352,05;

- Vice: Ana Maria Bernardelli (Rede);

- Ocupação declarada: Professora de ensino médio;

- Bens declarados: R$33.000,00;

Reinaldo Azamubuja (PSDB)

Reinaldo Azambuja, candidato do PSDB ao governo de MS (Foto: TV Morena )

O PSDB confirmou em convenção no dia 04 de agosto, o lançamento da candidatura de Reinaldo Azambuja a reeleição ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice o ex-prefeito de Dourados, Murilo Zauith (DEM).

Azambuja tem 55 anos é produtor rural e já foi prefeito de Maracaju por dois mandatos em 1996 e 2006, presidente da Associação dos municípios do estado (Assomasul), deputado estadual e deputado federal, sendo eleito governador em 2014.

- Candidatura registrada em 13 de agosto;

- Ocupação declarada: Governador;

- Bens declarados: R$38.698.697,47

- Vice: Murilo Zauith (DEM);

- Ocupação declarada: Empresário

- Bens declarados: R$12.479.014,52