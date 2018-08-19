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Eleições 2018

Candidatos ao governo de MS nas eleições de 2018: veja quem são

Candidaturas foram registradas na Justiça Eleitoral, que tem até 17 de setembro para fazer a análise inicial dos pedidos

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/08/2018 às 09:28

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Veja nomes de candidatos registrados ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições 2018, em ordem alfabética:

Humberto Amaducci é o candidato do PT ao governo de MS (Foto: João Carlos / TV Morena)

Humberto Amaducci é o candidato do PT ao governo de MS (Foto: João Carlos / TV Morena)

O PT anunciou no dia 28 de julho em Campo Grande, durante a convenção, a candidatura de Humberto Amaducci ao governo de Mato Grosso do Sul. A candidata a vice-governadora é Luciene Maria da Silva.

Humberto tem 50 anos e foi prefeito de Mundo Novo, município da região no sul do estado, por três mandatos: em 2000, 2004 e 2012, sendo um dos destaques de sua gestão o trabalho com o orçamento participativo.

- Candidatura registrada em 14 de agosto;
- Ocupação declarada: Professor de ensino fundamental;
- Bens declarados: R$447.423,48;
- Vice: Doutora Luciene ;
- Ocupação declarada: Advogada;
- Bens declarados: R$8.989,58;

 

João Alfredo (PSOL)

João Alfredo é o candidato do PSOL ao governo de MS (Foto: Jaqueline Naujorks / G1MS)

João Alfredo é o candidato do PSOL ao governo de MS (Foto: Jaqueline Naujorks / G1MS)

O PSOL confirmou na convenção estadual em 5 de agosto, o lançamento da candidatura de João Alfredo ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice a agricultora familiar, Dina Freitas.

João Alfredo tem 55 anos, é advogado com especialidade em direito público. Em 2010, foi vice-prefeito na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), mas renunciou ao cargo depois de 18 meses por não concordar com a gestão do prefeito.

- Candidatura registrada em 14 de agosto;
- Ocupação declarada: Advogado;
- Bens declarados: R$6.654.000,00;
- Vice: Dina;
- Ocupação declarada: Outros;
- Bens declarados: R$144.000,00;

 

Juiz Odilon de Oliveira (PDT)

Odilon de Oliveira em convenção do PDT em Campo Grande, MS (Foto: Rodrigo Grando/ TV Morena)

Odilon de Oliveira em convenção do PDT em Campo Grande, MS (Foto: Rodrigo Grando/ TV Morena)

O PDT confirmou em convenção no dia 21 de julho o nome de Odilon de Oliveira como candidato do partido ao governo de Mato Grosso do Sul. O candidato a vice-governador na chapa é Herbert Assumpção. A candidata ao Senado é Leocádia Aglaé Petry Leme.

Odilon Oliveira, tem 68 anos. Ele é juiz federal aposentado, cargo que ocupou por mais de 30 anos. Ficou conhecido nacionalmente por combater o tráfico de drogas na região de fronteira do estado com o Paraguai. Em outubro do ano passado se aposentou, para disputar as eleições deste ano.

- Candidatura registrada em 13 de agosto;
- Ocupação declarada: Servidor Público Civil Aposentado;
- Bens declarados: R$1.599.131,35;
- Vice: Bispo Marcos Vitor (PRB);
- Ocupação declarada: Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa;
- Bens declarados: Nenhum bem cadastrado;

 

Júnior Mochi (MDB)

Junior Mochi é o candidato do MDB ao governo de MS (Foto: Anderson Viegas/G1 MS)

Junior Mochi é o candidato do MDB ao governo de MS (Foto: Anderson Viegas/G1 MS)

O MDB anunciou na tarde do dia 14 de agosto em Campo Grande, o deputado estadual Junior Mochi como o novo candidato do partido para o governo do estado. O diretório estadual do partido decidiu por Junior Mochi, após a então candidata, Simone Tebet, desistir da candidatura ao governo no dia 12 de agosto.

Junior Mochi é advogado, está em seu terceiro mandato como deputado estadual, e exerce pela segunda vez o mandato de presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Foi prefeito de Coxim por dois mandatos consecutivos, de 1996 a 2000.

- Candidatura registrada em 15 de agosto;
- Ocupação declarada: Deputado;
- Bens declarados: R$1.453.722,57;
- Vice: Tânia Garib;
- Ocupação declarada: Aposentada;
- Bens declarados: R$3.027.000,00;

 

Marcelo Bluma (PV)

Marcelo Bluma, candidato do PV ao governo de MS (Foto: TV Morena )

Marcelo Bluma, candidato do PV ao governo de MS (Foto: TV Morena )

O PV confirmou no dia 04 de agosto em convenção estadual, o lançamento da candidatura de Marcelo Bluma do governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice Maria Bernardelli, do Rede.

Marcelo Bluma tem 55 anos, é engenheiro civil e advogado e já foi vereador em Campo Grande.

- Candidatura registrada em 14 de agosto;
- Ocupação declarada: Engenheiro;
- Bens declarados: R$1.374.352,05;
- Vice: Ana Maria Bernardelli (Rede);
- Ocupação declarada: Professora de ensino médio;
- Bens declarados: R$33.000,00;

 

Reinaldo Azamubuja (PSDB)

Reinaldo Azambuja, candidato do PSDB ao governo de MS (Foto: TV Morena )

Reinaldo Azambuja, candidato do PSDB ao governo de MS (Foto: TV Morena )

O PSDB confirmou em convenção no dia 04 de agosto, o lançamento da candidatura de Reinaldo Azambuja a reeleição ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice o ex-prefeito de Dourados, Murilo Zauith (DEM).

Azambuja tem 55 anos é produtor rural e já foi prefeito de Maracaju por dois mandatos em 1996 e 2006, presidente da Associação dos municípios do estado (Assomasul), deputado estadual e deputado federal, sendo eleito governador em 2014.

- Candidatura registrada em 13 de agosto;
- Ocupação declarada: Governador;
- Bens declarados: R$38.698.697,47
- Vice: Murilo Zauith (DEM);
- Ocupação declarada: Empresário
- Bens declarados: R$12.479.014,52

Datas das convenções

Data Partido Candidato Local
21/07 PDT Odilon de Oliveira Campo Grande
24/07 Novo Não vai lançar candidato e nem apoiar outro Campo Grande
25/07 PSB Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
28/07 PPL Não vai lançar candidato e nem apoiar outro Campo Grande
30/07 Rede Apoio a Marcelo Bluma, PV Campo Grande
02/08 PRB Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
03/08 Podemos Apoio a Odilon de Olivieira, PDT Campo Grande
04/08 MDB Simone Tebet Campo Grande
04/08 Patriota Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PTC Apoio a Simone Tebet, MDB Campo Grande
04/08 Avante Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PSDB Reinaldo Azambuja Campo Grande
04/08 PP Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 DC Apoio a Simone Tebet, MDB Campo Grande
04/08 PMB Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PSD Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PMN Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PR Apoio a Simone Tebet, MDB Campo Grande
04/08 PPS Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PSL Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PRTB Apoio a Simone Tebet, MDB Campo Grande
04/08 PV Marcelo Bluma Campo Grande
04/08 PTB Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PRB Apoio a Odilon de Oliveira, PDT Campo Grande
04/08 DEM Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 SD Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB Campo Grande
04/08 PSC Apoio a Simone Tebet, MDB Campo Grande
04/08 PHS Apoio a Simone Tebet, MDB Campo Grande
04/08 PC do B Apoio a Marcelo Bluma, PV Campo Grande
05/08 PSOL João Alfredo Campo Grande
05/08 PRP Apoio a Simone Tebet, MDB Campo Grande
 
Fonte: Partidos políticos

(ATUALIZAÇÃO: A senadora Simone Tebet (MDB) chegou a ser oficializada candidata ao governo de Mato Grosso do Sul em convenção partidária 04 de agosto, em Campo Grande, mas retirou a candidatura em 12 de agosto. Ela segue com o mandato de senadora).

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