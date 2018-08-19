Candidatos ao governo de MS nas eleições de 2018: veja quem são

Eleições 2018
Candidaturas foram registradas na Justiça Eleitoral, que tem até 17 de setembro para fazer a análise inicial dos pedidos
Veja nomes de candidatos registrados ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições 2018, em ordem alfabética:
Humberto Amaducci (PT)
Humberto Amaducci é o candidato do PT ao governo de MS (Foto: João Carlos / TV Morena)
O PT anunciou no dia 28 de julho em Campo Grande, durante a convenção, a candidatura de Humberto Amaducci ao governo de Mato Grosso do Sul. A candidata a vice-governadora é Luciene Maria da Silva.
Humberto tem 50 anos e foi prefeito de Mundo Novo, município da região no sul do estado, por três mandatos: em 2000, 2004 e 2012, sendo um dos destaques de sua gestão o trabalho com o orçamento participativo.
- Candidatura registrada em 14 de agosto;
- Ocupação declarada: Professor de ensino fundamental;
- Bens declarados: R$447.423,48;
- Vice: Doutora Luciene ;
- Ocupação declarada: Advogada;
- Bens declarados: R$8.989,58;
João Alfredo (PSOL)
João Alfredo é o candidato do PSOL ao governo de MS (Foto: Jaqueline Naujorks / G1MS)
O PSOL confirmou na convenção estadual em 5 de agosto, o lançamento da candidatura de João Alfredo ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice a agricultora familiar, Dina Freitas.
João Alfredo tem 55 anos, é advogado com especialidade em direito público. Em 2010, foi vice-prefeito na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), mas renunciou ao cargo depois de 18 meses por não concordar com a gestão do prefeito.
- Candidatura registrada em 14 de agosto;
- Ocupação declarada: Advogado;
- Bens declarados: R$6.654.000,00;
- Vice: Dina;
- Ocupação declarada: Outros;
- Bens declarados: R$144.000,00;
Juiz Odilon de Oliveira (PDT)
Odilon de Oliveira em convenção do PDT em Campo Grande, MS (Foto: Rodrigo Grando/ TV Morena)
O PDT confirmou em convenção no dia 21 de julho o nome de Odilon de Oliveira como candidato do partido ao governo de Mato Grosso do Sul. O candidato a vice-governador na chapa é Herbert Assumpção. A candidata ao Senado é Leocádia Aglaé Petry Leme.
Odilon Oliveira, tem 68 anos. Ele é juiz federal aposentado, cargo que ocupou por mais de 30 anos. Ficou conhecido nacionalmente por combater o tráfico de drogas na região de fronteira do estado com o Paraguai. Em outubro do ano passado se aposentou, para disputar as eleições deste ano.
- Candidatura registrada em 13 de agosto;
- Ocupação declarada: Servidor Público Civil Aposentado;
- Bens declarados: R$1.599.131,35;
- Vice: Bispo Marcos Vitor (PRB);
- Ocupação declarada: Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa;
- Bens declarados: Nenhum bem cadastrado;
Júnior Mochi (MDB)
Junior Mochi é o candidato do MDB ao governo de MS (Foto: Anderson Viegas/G1 MS)
O MDB anunciou na tarde do dia 14 de agosto em Campo Grande, o deputado estadual Junior Mochi como o novo candidato do partido para o governo do estado. O diretório estadual do partido decidiu por Junior Mochi, após a então candidata, Simone Tebet, desistir da candidatura ao governo no dia 12 de agosto.
Junior Mochi é advogado, está em seu terceiro mandato como deputado estadual, e exerce pela segunda vez o mandato de presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Foi prefeito de Coxim por dois mandatos consecutivos, de 1996 a 2000.
- Candidatura registrada em 15 de agosto;
- Ocupação declarada: Deputado;
- Bens declarados: R$1.453.722,57;
- Vice: Tânia Garib;
- Ocupação declarada: Aposentada;
- Bens declarados: R$3.027.000,00;
Marcelo Bluma (PV)
Marcelo Bluma, candidato do PV ao governo de MS (Foto: TV Morena )
O PV confirmou no dia 04 de agosto em convenção estadual, o lançamento da candidatura de Marcelo Bluma do governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice Maria Bernardelli, do Rede.
Marcelo Bluma tem 55 anos, é engenheiro civil e advogado e já foi vereador em Campo Grande.
- Candidatura registrada em 14 de agosto;
- Ocupação declarada: Engenheiro;
- Bens declarados: R$1.374.352,05;
- Vice: Ana Maria Bernardelli (Rede);
- Ocupação declarada: Professora de ensino médio;
- Bens declarados: R$33.000,00;
Reinaldo Azamubuja (PSDB)
Reinaldo Azambuja, candidato do PSDB ao governo de MS (Foto: TV Morena )
O PSDB confirmou em convenção no dia 04 de agosto, o lançamento da candidatura de Reinaldo Azambuja a reeleição ao governo de Mato Grosso do Sul. Ele terá como vice o ex-prefeito de Dourados, Murilo Zauith (DEM).
Azambuja tem 55 anos é produtor rural e já foi prefeito de Maracaju por dois mandatos em 1996 e 2006, presidente da Associação dos municípios do estado (Assomasul), deputado estadual e deputado federal, sendo eleito governador em 2014.
- Candidatura registrada em 13 de agosto;
- Ocupação declarada: Governador;
- Bens declarados: R$38.698.697,47
- Vice: Murilo Zauith (DEM);
- Ocupação declarada: Empresário
- Bens declarados: R$12.479.014,52
Datas das convenções
|Data
|Partido
|Candidato
|Local
|21/07
|PDT
|Odilon de Oliveira
|Campo Grande
|24/07
|Novo
|Não vai lançar candidato e nem apoiar outro
|Campo Grande
|25/07
|PSB
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|28/07
|PPL
|Não vai lançar candidato e nem apoiar outro
|Campo Grande
|30/07
|Rede
|Apoio a Marcelo Bluma, PV
|Campo Grande
|02/08
|PRB
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|03/08
|Podemos
|Apoio a Odilon de Olivieira, PDT
|Campo Grande
|04/08
|MDB
|Simone Tebet
|Campo Grande
|04/08
|Patriota
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PTC
|Apoio a Simone Tebet, MDB
|Campo Grande
|04/08
|Avante
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PSDB
|Reinaldo Azambuja
|Campo Grande
|04/08
|PP
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|DC
|Apoio a Simone Tebet, MDB
|Campo Grande
|04/08
|PMB
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PSD
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PMN
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PR
|Apoio a Simone Tebet, MDB
|Campo Grande
|04/08
|PPS
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PSL
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PRTB
|Apoio a Simone Tebet, MDB
|Campo Grande
|04/08
|PV
|Marcelo Bluma
|Campo Grande
|04/08
|PTB
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PRB
|Apoio a Odilon de Oliveira, PDT
|Campo Grande
|04/08
|DEM
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|SD
|Apoio a Reinaldo Azambuja, PSDB
|Campo Grande
|04/08
|PSC
|Apoio a Simone Tebet, MDB
|Campo Grande
|04/08
|PHS
|Apoio a Simone Tebet, MDB
|Campo Grande
|04/08
|PC do B
|Apoio a Marcelo Bluma, PV
|Campo Grande
|05/08
|PSOL
|João Alfredo
|Campo Grande
|05/08
|PRP
|Apoio a Simone Tebet, MDB
|Campo Grande
(ATUALIZAÇÃO: A senadora Simone Tebet (MDB) chegou a ser oficializada candidata ao governo de Mato Grosso do Sul em convenção partidária 04 de agosto, em Campo Grande, mas retirou a candidatura em 12 de agosto. Ela segue com o mandato de senadora).
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