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Cinco mil quilômetros de estradas são recuperados em Mato Grosso do Sul

Investimento foi feito durante os quase quatro anos de gestão de Reinaldo Azambuja

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2018 às 14:50

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Cerca de cinco mil quilômetros de estradas vicinais e rodovias foram asfaltadas e recuperadas desde o ano de 2015, durante a gestão de Reinaldo Azambuja. O investimento foi feito como medida para beneficiar a produção agropecuária e dar mais segurança e qualidade no tráfego de veículos, em Mato Grosso do Sul. Locais estratégicos como as rodovias MS-156 (Caarapó-Amambai), MS-165 (Sul Fronteira) e MS-460 (Água Fria, em Maracaju) foram pavimentadas para garantir a logística de escoamento da soja.  

Além disso, dezenas de pontes que estavam intransitáveis foram consertadas, beneficiando toda a cadeia produtiva. Uma das regiões contempladas é o Pantanal, onde o Estado implanta cascalho e drenagem em trechos alagados e arenosos das MS-423, MS-228, MS-184, MS-419, MS-195, MS-382 e MS-243.  

As estradas estaduais foram recuperadas com um modelo de engenharia que garante mais durabilidade ao asfalto. “Feito para durar anos”, completa Reinaldo Azambuja.  “Era uma estrada feia, bem ruim. Agora está mais que bom, está ótimo”, disse Fabio Barbosa de Souza, 43 anos, sobre a MS-395, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu. Caminhoneiro há 25 anos, ele explica que sempre passa pela rodovia transportando calcário, e que a restauração garante segurança para quem transita no trecho. 

O governo estadual tem contribuído e atuado em pontos fundamentais para garantir supersafras de grãos com aquilo que o produtor mais precisa, que é facilitar o transporte com menor custo e dar-lhe alicerce e garantias de crédito e conhecimento científico para que seja eficiente e produza cada vez mais. 

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