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Junior Mochi inicia campanha e garante que estará no segundo turno

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2018 às 14:53

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Empenhados em levar a eleição estadual para o segundo turno, mais de duas mil pessoas participaram da inauguração do comitê de campanha do candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB), na noite de ontem (21), em Campo Grande.

“Estamos do lado certo. Estarei neste palanque até o fim. O Jr. Mochi e a Tania Garib são pessoas de vida pública e mãos limpas, têm competência, trabalho comprovado e coração para governar esse Estado. É a alternativa que o Mato Grosso do Sul estava esperando”, disse a senadora Simone Tebet, na abertura do evento.

Com 36 anos de vida pública, o senador e candidato à reeleição, Waldemir Moka, definiu o pleito eleitoral em dois tempos: “O primeiro é essa arrancada, até o dia sete de outubro, quando iremos garantir nosso lugar no segundo turno e enfim vencer as eleições, trazendo mais amor, trabalho e fé para Mato Grosso do Sul”.

Candidata a vice-governadora, Tânia Garib destacou sua atuação na assistência social ao longo de 41 anos que projetaram Mato Grosso do Sul para o cenário nacional. “Escolheram o social para estar no governo. Conheço esse Estado de palmo a palmo. Vamos andar nas ruas e não veremos ninguém nos apontando dedos porque temos uma história limpa. Não casei, não tive filhos, minha vida toda foi para trabalhar”, lembrou a candidata.

Jr. Mochi se emocionou ao lembrar a trajetória política e disse estar preparado e confiante para o que definiu como “o maior desafio de sua vida”. “Em Coxim, na época, eu tinha 10% nas pesquisas e meu concorrente 70% e vencemos. Visitei cada uma das residências da cidade, olhei no olho das pessoas e disse quais eram as minhas propostas e como iria fazer. Temos um legado a defender, mas eu quero propor um projeto novo para Mato Grosso do Sul. Encarei esse desafio para fazer o que precisa ser feito e sei como fazer isso”.

Entre os amigos presentes, o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, destacou as características de Mochi que aposta ser o diferencial no pleito. “Primeiro, o Junior é um municipalista. Um homem de diálogo, que gosta de gente, sabe administrar e tem coração para fazer uma gestão com foco nas pessoas”.

Amiga há mais de 30 anos, Marileide Orives ressaltou a humildade e simplicidade. “O Junior é um candidato que tem a cara do povo de Mato Grosso do Sul. Já foi testado e aprovado. Tem competência para fazer o que precisa ser feito no nosso Estado”, resumiu.

Além dos senadores, deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores do MDB e partidos aliados, entre outras lideranças políticas de Mato Grosso do Sul participaram da inauguração. O comitê da Coligação Amor, trabalho e fé fica na Rua Pedro Martins, 1001- Carandá Bosque (antigo Colégio Ambiental).

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