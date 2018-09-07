Álvaro Dias, do Podemos, chega a Campo Grande hoje para campanha

Campo Grande recebe o quarto candidato à presidência da República nesta sexta-feira (7). Dessa vez, Álvaro Dias, do partido Podemos, chega à Capital às 17h40 e prevê ações de campanha até amanhã (8).

Conforme a agenda do candidato, ao chegar no Aeroporto Internacional de Campo Grande, Álvaro Dias concederá uma entrevista coletiva no local e em seguida participa de adesivagem e caminhada pelo comércio do Centro de Campo Grande.