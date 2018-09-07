Álvaro Dias, do Podemos, chega a Campo Grande hoje para campanha

Eleições 2018
Ele é o quarto candidato à presidência da República que vem à Capital
Campo Grande recebe o quarto candidato à presidência da República nesta sexta-feira (7). Dessa vez, Álvaro Dias, do partido Podemos, chega à Capital às 17h40 e prevê ações de campanha até amanhã (8).
Conforme a agenda do candidato, ao chegar no Aeroporto Internacional de Campo Grande, Álvaro Dias concederá uma entrevista coletiva no local e em seguida participa de adesivagem e caminhada pelo comércio do Centro de Campo Grande.
No sábado, a previsão de agenda também será no Centro da Capital. Conforme divulgado pelo partido, o candidato irá para o cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho, a partir das 9h.
Antes de Álvaro Dias, Campo Grande já foi alvo das campanhas para presidência dos candidatos Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e João Amoêdo (Novo), sendo que os dois últimos tiveram passagem pela Capita ontem (6).
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS