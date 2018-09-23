Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:18

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Reinaldo anuncia recurso de R$ 980 mil para reforma de hospital em Bodoquena

O candidato à reeleição ao governo também destacou o empenho que tem feito na atual gestão

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2018 às 09:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, anunciou recurso de R$ 980 mil para reforma prevista no hospital público de Bodoquena. A declaração foi feita na manhã deste sábado (22), durante reunião de campanha, em que participou o prefeito da cidade Kazuo Horii e outros candidatos apoiadores. 

“Estamos liberando 980 mil para a reforma do hospital municipal de Bodoquena, que é uma obra importante e deve passar por reformulação”, afirmou enquanto era aplaudido pela população.

O candidato à reeleição ao governo também destacou o empenho que tem feito na atual gestão. “A gente está muito presente em Bodoquena, com investimentos, com obras importantes. A rua do hospital vai ser pavimentada. Temos também que melhorar o acesso ao hospital. Mais uma obra realizada com recursos do Estado”, enfatizou.

“Aqui nós fizemos casas, vamos fazer captação de água para quando chover tirar a água da cidade, fazer esgotamento, lote urbanizado. Estou dando ordem de serviço para a tão sonhada pavimentação da Serra das Três Cruzes. A empresa foi contratada, o dinheiro está na conta e nós vamos fazer a obra que vai resolver o problema de muitos ali da região”, citou anunciando novo investimento. A obra em questão trata-se do asfaltamento de 1.574,243 metros de extensão. Investimento de mais de R$ 5 milhões.

Também durante a reunião na cidade, Reinaldo lembrou da crise econômica histórica que assolou o país. “O Brasil mergulhou em sua pior crise nós iniciamos o governo em 2015 junto com essa crise. Vinte estados dos 27 não deram conta nem de pagar folha de pessoal, sendo que o pagamento é obrigação. Nós aqui, com medidas duras e atitudes, seguramos o Mato Grosso do Sul como um dos estados que nesses anos da crise mais desenvolveu. Realizamos 1.400 obras, tivemos mais de R$ 5 bilhões em investimentos. Construímos mais pontes de concreto em três anos e nove meses do que tudo que tinha sido construído em 40 anos da divisão do Estado. Mostrando que tivemos capacidade de criar um programa de desenvolvimento”, finaliza. 

A agenda do candidato em Bodoquena encerrou com uma caminhada junto aos agricultores da cidade. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo