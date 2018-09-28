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Justiça impõe derrota à Reinaldo por tentar impedir Odilon de falar da Vostok

Representação que tentou tirar do ar propaganda de rádio sobre Operação Vostok foi arquivada após julgamento de mérito

Renan Nucci

Publicado em 28/09/2018 às 14:47

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A coligação “Avançar com Responsabilidade”, do governador e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), sofreu derrota definitiva na Justiça, depois de tentar impedir que o candidato ao governo do Estado pelo PDT, juiz Odilon de Oliveira, dissesse a verdade sobre a vergonha enfrentada por toda a população, depois que mais um caso de corrupção envolvendo políticos, empresários e pecuaristas de Mato Grosso do Sul ganhou projeção na imprensa nacional.

A coligação Esperança e Mudança usou material jornalístico sobre a Operação Vostok em sua propaganda eleitoral no rádio e foi alvo de representação no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS). A investigação revelou pagamento de propina pelos donos da JBS para manter benefícios fiscais do Estado. Inicialmente, os advogados de Azambuja pleitearam concessão de liminar para a retirada imediata da publicidade, mas o pedido foi negado pelo juiz auxiliar Alexandre Branco Pucci, no dia 21 de setembro.

O magistrado rejeitou os argumentos de que o conteúdo veiculado, incluindo manchetes jornalísticas a respeito da Operação Vostok e frases ditas por Odilon, imputaram ao candidato tucano a pecha de desonesto e imoral, como alegam seus advogados. “Neste caso, não é possível a conclusão de que o material divulgado descambou para quaisquer das práticas ilícitas autorizadoras da proibição de sua divulgação pelos representados. Com efeito, não há ensejo para a procedência da representação”, afirma o juiz auxiliar do TRE/MS, na apreciação de mérito.

À época em que negou o pedido de liminar para que as emissoras deixassem de veicular a propaganda eleitoral de Odilon, Alexandre Branco Pucci já havia apresentado entendimento de que a publicidade não é caluniosa, difamatória e injuriosa, pois não faz nenhum ataque a Reinaldo Azambuja, mas apenas narra fatos relacionados a sua pessoa. Em nenhum momento é dito, de modo direto, que este seria o autor das práticas ilícitas mencionadas.

Ainda sobre o conteúdo da propaganda eleitoral, Branco Pucci afirma que: “Verifica-se que é verdade que a peça de publicidade apresenta conteúdo desfavorável ao candidato Reinaldo Azambuja. Porém, o candidato é também governador do Estado e os fatos tem relação com o funcionamento da Administração Pública estadual e sua divulgação é assegurada constitucionalmente”.

“Nesses termos, com fulcro no art. 13 da Resolução TSE n.º 23.547/2017, acompanhando o parecer e resolvendo o mérito, julgo improcedente a representação e indefiro os pedidos de suspensão de veiculação da publicidade e de perda do direito de veicular a propaganda por 1 dia”, decidiu o magistrado, na quarta-feira, 26.

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