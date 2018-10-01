Implantada em MS por Reinaldo Azambuja, Escola de Autoria é referência em ensino integral

A Waldemir Barros da Silva, localizada no bairro Moreninhas, na Capital, está entre as cinco melhores escolas do Brasil e é a primeira do Centro-Oeste, apontada por duas vezes (2011 e 2017) no Prêmio Gestão, que contempla projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica da rede pública do País. Em 2017, a unidade concorreu com mais de quatro mil instituições. Na Escola da Autoria, o jovem é estimulado a ser protagonista, autores de sua própria história. O programa adotado no Estado segue modelo utilizado em Pernambuco desde 2002 e tem objetivo de reduzir o índice de abandono e aumentar a aprovação dos estudantes no ensino médio da rede pública estadual.

Mateus Barboza, tem 18 anos e veio do Nordeste com toda a família, chegou em Campo Grande no primeiro ano do ensino médio e afirma que se surpreendeu ao entrar em uma escola tão grande e tão bem organizada sendo referência de Ensino no país. “Só tomei conhecimento disso quando me senti dono dos meus sonhos, porque é assim que me sinto quando tenho como base nos meus estudos a pesquisa e a valorização da minha capacidade como jovem. Quero ser engenheiro da computação, me sinto preparado pra enfrentar qualquer candidato vindo de outras escolas, porque aqui não é só uma preparação pra faculdade, é uma preparação pra vida”.

Assim como Matheus, Ana Marina e Rebeca, acreditam que a prioridade da gestão da escola em transformar o aluno em protagonista da sua própria história, foi o que mais as incentivaram. “Temos oportunidades aqui que muitos alunos de rede particular não tem. Esse novo formato de ensino nos prepara não só para entrar na universidade , mas para sermos cidadãos comprometidos com a nossa comunidade, afirma Rebeca Eberhardt, aluna do terceiro ano da Escola de Autoria nas Moreninhas. Rebeca já se vê na carreira militar e conta que a base de suas pesquisas a ajudaram a decidir com firmeza o que quer para seu futuro”.

Ana Marina é aluna da escola Estadual Waldemir Barros da Silva desde antes da implantação da escola de autoria, para ela um dos destaques é o fato de que quase todos os professores tem mestrado ou doutorado e quem ainda não tem, está quase concluindo. “Foi a melhor escolha do ensino médio que eu poderia ter feito, passamos mais tempo aqui na escola do que em casa, isso é fantástico, me sinto cada dia mais preparada pra enfrentar o mercado de trabalho. Minha mãe sempre priorizou meus estudos, mas foi quando eu cheguei aqui e me deparei com o projeto da Escola de Autoria é que eu entendi a diferença que o estudo de forma integral faz na nossa vida”.

Gabriele do Nascimento Dias é aluna do Ensino Profissionalizante que também faz parte da Escola de período integral nas Moreninhas, ela está no terceiro ano e participou junto com o Professor Thiago responsável pelo projetos de vários experimentos, como o Robô Polar que está em fase final e deve auxiliar a comunidade no que se refere a educação no trânsito. “ Pensamos em algo assim bem significativo para a comunidade porque essa escola leva o nome de um ex aluno que morreu em um acidente de trânsito, hoje queremos ser exemplo não só na sala de aula, mas como cidadãos responsáveis e conscientes dos seus direitos e deveres”.

Para os professores que fazem parte da Escola de Autoria, não só o protagonismo e independência foi destaque nas aulas e comportamento dos alunos, mas na evasão escolar que caiu significativamente, o trabalho em áreas deu a eles mais autonomia e liberdade para ir além do conteúdo programático.

O professor Wéber Monteiro, coordenador de Ciências da Natureza, ressalta que educar pelas pesquisas torna o aluno muito preparado também para o mercado de trabalho. “Eles já saem daqui com conhecimento mais amplo e diversificado, recebemos ex alunos pra dar palestras que hoje cursam ensino superior em Universidades Federais e que em depoimento eles mesmo afirmam que se não fosse o trabalho feito na raíz, não alcançariam suas metas e teriam se perdido em notas baixas, reprovação e problemas sociais que afetam todos os bairros”.

Regerson Franklin dos Santos é coordenador de ciências humanas , o professor afirma que trabalhar em áreas, trouxe uma diferença gritante no rendimento dos alunos que fazem seus trabalhos em cima de artigos, seminários e outras formas de pesquisa que são apresentadas para a comunidade, pais, professores e alunos, muitas vezes até com avaliação de professores das Universidades Federais.

Edvaldo Angelotti é professor e pai de aluno na escola das Moreninhas, ele conta que tem orgulho de fazer parte de uma escola que não mostra apenas índices relevantes para o estado , mas que na prática tem auxiliado os jovens a escolherem o seu melhor projeto de vida. “ Meu filho tem 16 anos, é visível a diferença pelo entusiasmo que ele tem ao falar da escola, ao pesquisar assuntos e ao interagir com colegas. No último ano, nós não tivemos aqui nenhum incidente que envolvesse casos de violência na escola, demonstrando assim que estamos tendo o respaldo necessário para transformar a escola no que ela realmente deve ser, um espaço de conhecimento e convivência”.

Para a diretora da escola Ernângela Calixto que tem 24 anos na Educação e 12 como diretora a transformação no prédio é reflexo de toda transformação no ensino que o estado vem promovendo. “É uma alegria ver a escola reformada. Esse projeto Escola de Autoria requer uma maior participação dos alunos através do ensino integral. Dando condições para que os alunos possam aprender. Essa é uma escola modelo, que vai servir de exemplo a outras escolas. Mas isso também só é possível graças a equipe de professores, coordenadores e tutores que hoje nos deixa mais tranquilos para trabalharmos com as demandas de uma diretoria. Tenho certeza que é um caminho excelente para termos uma educação de qualidade”.

Para o Governo Reinaldo, o ensino médio é a prioridade . “É importante todo esse trabalho realizado em Mato Grosso do Sul, que é referência nacional. Essa escola maravilhosa, sua equipe gestora e seus grandes professores são referência em vários aspectos. Projetos assim são fundamentais para que a gente avance no ensino médio”.

As melhorias estruturais na unidade escolar fazem parte do programa de fomento à implantação de Escola em Tempo Integral do ensino médio e a verba para execução dos serviços vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com contrapartida do Governo do Estado, totalizando R$ 1,5 milhão de investimentos.

Para atender os estudantes em tempo integral, as escolas estaduais passaram por adequações de espaços como refeitório, reformas nos banheiros com instalação chuveiros, compras de ar condicionado e melhorias gerais.

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul oferta hoje o ensino médio em tempo integral em 17 unidades escolares – 12 na Capital e cinco no interior do Estado.