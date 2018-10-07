Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:24

Buscar

Últimas notícias
X

Lei

Cumprindo resolução do TSE, candidatos se mantêm em silêncio nas redes

Manifestações na internet configuram crime punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano ou prestação de serviço por igual período e multa

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/10/2018 às 15:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois de um sábado intenso de muitas postagens, neste domingo (7) os presidenciáveis se mantêm em silêncio em suas redes sociais. De acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trata da propaganda eleitoral, no dia da votação, manifestações na internet configuram crime punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano ou prestação de serviço por igual período e multa.

Ainda segundo o artigo 81 da resolução, é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, além da publicação de novas postagens ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet .

Últimas postagens

Até ontem, os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas aproveitaram até o último momento para fazer apelos aos eleitores, especialmente aos indecisos. 

Jair Bolsonaro (PSL) agradeceu o apoio dos brasileiros ao longo de sua campanha e destacou que durante muito tempo eleitores tiveram que escolher entre opções que não os representava. Ele reafirmou a defesa da família, da inocência de crianças e disse que não se envolve em esquemas de corrupção. Sem detalhar quais, admitiu que tem limitações e disse enxergar o potencial do Brasil para ser um país grande e prospero.

Fernando Haddad (PT), em suas últimas postagens, também agradeceu o apoio recebido na campanha e disse que o dia do pleito “é dia de derrotar o ódio, a intolerância e o corte de direitos” . Pouco antes da meia-noite, Haddad publicou um vídeo com algumas de suas propostas para geração de emprego e retomada da economia. Haddad também comemorou o resultado das últimas pesquisas Datafolha e Ibope que indicam o nome dele no segundo turno da corrida presidencial.

Na mesma linha do petista, Ciro Gomes (PDT) também fez postagens com referência as pesquisas Datafolha e Ibope que apontam que ele venceria Bolsonaro no segundo turno. Ele conclamou os eleitores a votar a favor do Brasil e divulgou vídeos com manifestações em apoio a sua candidatura em várias cidades. Em uma declaração no Twitter, afirmou ser o único capaz de exercer um mandato de equilíbrio, “olhando para todos os lados sem raiva e medo". Ciro prometeu fazer todas as reformas necessárias e consolidar a democracia no Brasil.

O tucano Geraldo Alckmin destacou em suas redes sociais que o dia do pleito é uma data em que os brasileiros vão “escolher muito mais que um presidente”. Segundo ele, o voto irá decidir os rumos do país e da vida de pessoas . Alckmin divulgou animações e vídeos reforçando seu número e afirmou que o Brasil tem pressa e não pode errar. Em outro vídeo elencou motivos para ganhar votos.

Já Marina Silva (Rede) publicou um vídeo em que a cantora Sarah Renata , participante do The Voice Brasil, compôs em homenagen a ela. A letra fala sobre a vida da candidata destacando os momentos de privação de dor que fortaleceram a ex- empregada doméstica. Marina também compartilhou uma foto em que aparece ao lado das irmãs Maria Jesus , Zeti e Lúcia, em Rio Branco (AC). E em uma mensagem dirigida a eleitores do Rio de Janertio pediu apoio para se eleger como a primeira professora presidente do Brasil que vem da Amazônia

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo