Mato Grosso do Sul elegem Nelsinho Trad e Soraya Thronicke para o Senado

Nelsinho Trad aparece como candidato mais votado, com 420.102 votos, 18,38% dos votos válidos. Soraya Thronicke é a segunda colocada com 16,22%, com 370.666 votos.

Com 99% das urnas apuradas, estão definidos os dois senadores de Mato Grosso do Sul. Nelsinho Trad (PTB) e Soraya Thronicke (PSL) se juntam a Simone Tebet (MDB) como parlamentares do Estado em Brasília.

Waldemir Moka (MDB) é o terceiro colocado com 15,50% com 354.356 votos. Marcelo Miglioli, candidato do PSDB, tem 15,08%, ou 344.595 votos. Sergio Harfouche (PSC) recebeu 289.941 votos, 12,68% dos votos válidos. Zeca do PT tem 12,67%, ou 289.688 votos, Delcidio Amaral (PTC) recebeu 109.097 votos, equivalente a 4,77%.

Gilmar da Cruz (PRB) recebeu 34.928 votos, 1,53% do total. Mario Fonseca (PC do B) tem 1,31% com 29.951 votos. Anigio Guato (PSOL) recebeu 1,23% com 28.222 votos. Betini (PMB) recebeu 14.209 votos, equivalente a 0,62%. Beto Figueiró (Podemos) e Thiago Freitas (PPL) não tiveram os votos contabilizados.

Foram contabilizados 2.285.755 votos válidos. O número de votos em branco foi até o momento de 240.683 e nulos 373.420. O índice de abstenções chegou a 394.444.