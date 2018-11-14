Justiça Federal condena ex-prefeito Nelsinho Trad por improbidade administrativa

Acatando pedido do Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul (MS), a Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, por atos de improbidade administrativa. O ex-prefeito e senador eleito no pleito de 2018 foi acusado e condenado por fazer propaganda pessoal em obras públicas, utilizando-se de totens com clara menção do próprio nome, além da numeração da obra realizada em mandato.

Para o juiz, em concordância com o MPF, o ex-prefeito tentou se enaltecer, à custa do dinheiro público, ligando-se diretamente com o feito de obras públicas as quais foram executadas por todo o conjunto do município de Campo Grande e a União. Tal fato fere o princípio da Administração Pública de impessoalidade e moralidade administrativa.

Ainda segundo a Justiça Federal, a “gravidade da violação ao postulado constitucional da impessoalidade, com afronta à moralidade administrativa, além do provável efeito benéfico nas eleições passadas e futuras, são suficientes para compreensão de que a conduta praticada pelo réu é reprovável”.

Na ação ajuizada, o MPF cita quatro obras financiadas com recursos da União e “marcadas” com o nome de Nelson Trad Filho. Segundo a imprensa local, mais de 1.500 totens teriam sido fixados pelo ex-prefeito durante sua gestão, entre 2005 e 2012, em toda a capital.

O ex-prefeito deverá ressarcir o município de Campo Grande com a quantia utilizada para produção dos totens, valor a ser revisado mediante juros e correção, além de pagar multa, em favor da União e do município, em montante equivalente a oito vezes a remuneração por ele recebida no ano de 2012.