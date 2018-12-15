Governador recebe diploma para 2º mandato, cita conquistas e garante gestão eficiente até 2022

Política
Reinaldo Azambuja recebeu o diploma de governador reeleito pelo povo
Diplomado nesta sexta-feira (14.12) para um segundo mandato em Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja citou conquistas do primeiro período de governo e garantiu gestão eficiente da máquina pública até 2022 – ano em que se encerrará o próximo mandato.
Reinaldo Azambuja recebeu o diploma de governador reeleito pelo povo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-MS) em sessão solene realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. O vice-governador eleito Murilo Zauith, senadores, deputados federais e deputados estaduais eleitos também foram diplomados.
“Nosso governo continuará agindo com equilíbrio e austeridade, princípios fundamentais para cuidar bem de cada centavo do dinheiro público”, afirmou o gestor ao garantir eficiência e qualidade dos serviços públicos. Reinaldo Azambuja ainda destacou diminuição de desigualdades, resultados e transparência na gestão.
Aos convidados presentes na sessão, o governador lembrou de pontos-chaves de seus quatro primeiros anos de administração: reforma administrativa com diminuição de secretarias, reforma previdenciária estadual, renegociação da dívida do Estado, realização de 11 edições da Caravana da Saúde e o pagamento do melhor salário de professor do Brasil.
O desembargador João Maria Lós, presidente em exercício do TRE-MS, conduziu a cerimonia de diplomação. Ao discursar, ele garantiu que a Justiça Eleitoral organizou em 2018 um pleito em que o resultado das urnas expressou a vontade popular. João Maria Lós ainda ressaltou que os avanços tecnológicos da urna eletrônica no Brasil também são utilizados em 32 países. Entre eles Suíça, Canadá, Austrália, Japão, Coréia do Sul e Índia – o maior colégio eleitoral do mundo.
Autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul acompanharam a sessão solene.
Confira abaixo a lista de todos os diplomados pelo TRE-MS:
Deputados Estaduais
João Henrique Miranda Soares Catan
Luiz Carlos Correia de Lima
Evander José Vendramini Duran
Antônio Vaz Neto
Gerson Claro Dino
Herculano Borges Daniel
Roberto Razuk Filho (ausente)
Londres Machado
Pedro Cesar Kemp Gonçalves
José Almi Pereira Moura
João Eduardo Barbosa Rocha
Márcio Fernandes
Rinaldo Modesto de Oliveira
Marçal Gonçalves Leite Filho
José Carlos Barbosa
Luiz Felippe Ribeiro Orro
Paulo José Araújo Correa
Lidio Nogueira Lopes
José Roberto Teixeira (ausente)
Onevan José de Matos
Renato Pieretti Câmara
Jamilson Lopes Name
Carlos Alberto David dos Santos
Renan Barbosa Contar
Deputados Federais
Dagoberto Nogueira Filho
Luis Alberto Ovando
Vander Luiz dos Santos Loubet
Loester Carlos Gomes de Souza
Tereza Cristina Correa da Costa Dias
Humberto Rezende Pereira
Fábio Ricardo Trad
Rosiane Modesto de Oliveira
Senadores
Nelson Trad Filho
1º Suplente: José Chagas dos Santos
2º Suplente: Terezinha Bazé de Lima
Soraya Vieira Thronicke
1º Suplente: Rodolfo Oliveira Nogueira
2º Suplente: Danny Fabrício Cabral Gomes
Governador
Reinaldo Azambuja
Vice: Murilo Zauith
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