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Política

Governador recebe diploma para 2º mandato, cita conquistas e garante gestão eficiente até 2022

Reinaldo Azambuja recebeu o diploma de governador reeleito pelo povo

Renan Nucci

Publicado em 15/12/2018 às 10:09

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Diplomado nesta sexta-feira (14.12) para um segundo mandato em Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja citou conquistas do primeiro período de governo e garantiu gestão eficiente da máquina pública até 2022 – ano em que se encerrará o próximo mandato.

Reinaldo Azambuja recebeu o diploma de governador reeleito pelo povo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-MS) em sessão solene realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. O vice-governador eleito Murilo Zauith, senadores, deputados federais e deputados estaduais eleitos também foram diplomados.

“Nosso governo continuará agindo com equilíbrio e austeridade, princípios fundamentais para cuidar bem de cada centavo do dinheiro público”, afirmou o gestor ao garantir eficiência e qualidade dos serviços públicos. Reinaldo Azambuja ainda destacou diminuição de desigualdades, resultados e transparência na gestão.

Aos convidados presentes na sessão, o governador lembrou de pontos-chaves de seus quatro primeiros anos de administração: reforma administrativa com diminuição de secretarias, reforma previdenciária estadual, renegociação da dívida do Estado, realização de 11 edições da Caravana da Saúde e o pagamento do melhor salário de professor do Brasil.

O desembargador João Maria Lós, presidente em exercício do TRE-MS, conduziu a cerimonia de diplomação. Ao discursar, ele garantiu que a Justiça Eleitoral organizou em 2018 um pleito em que o resultado das urnas expressou a vontade popular. João Maria Lós ainda ressaltou que os avanços tecnológicos da urna eletrônica no Brasil também são utilizados em 32 países. Entre eles Suíça, Canadá, Austrália, Japão, Coréia do Sul e Índia – o maior colégio eleitoral do mundo.

Autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul acompanharam a sessão solene.

Confira abaixo a lista de todos os diplomados pelo TRE-MS:

Deputados Estaduais

João Henrique Miranda Soares Catan

Luiz Carlos Correia de Lima

Evander José Vendramini Duran

Antônio Vaz Neto

Gerson Claro Dino

Herculano Borges Daniel

Roberto Razuk Filho (ausente)

Londres Machado

Pedro Cesar Kemp Gonçalves

José Almi Pereira Moura

João Eduardo Barbosa Rocha

Márcio Fernandes

Rinaldo Modesto de Oliveira

Marçal Gonçalves Leite Filho

José Carlos Barbosa

Luiz Felippe Ribeiro Orro

Paulo José Araújo Correa

Lidio Nogueira Lopes

José Roberto Teixeira (ausente)

Onevan José de Matos

Renato Pieretti Câmara

Jamilson Lopes Name

Carlos Alberto David dos Santos

Renan Barbosa Contar

 

Deputados Federais

Dagoberto Nogueira Filho

Luis Alberto Ovando

Vander Luiz dos Santos Loubet

Loester Carlos Gomes de Souza

Tereza Cristina Correa da Costa Dias

Humberto Rezende Pereira

Fábio Ricardo Trad

Rosiane Modesto de Oliveira

 

Senadores

Nelson Trad Filho

1º Suplente: José Chagas dos Santos

2º Suplente: Terezinha Bazé de Lima

Soraya Vieira Thronicke

1º Suplente: Rodolfo Oliveira Nogueira

2º Suplente: Danny Fabrício Cabral Gomes

 

Governador

Reinaldo Azambuja

Vice: Murilo Zauith

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