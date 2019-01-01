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CERIMÔNIA DE POSSE

Adotei um jeito novo de fazer política, sem me importar com a popularidade, diz Azambuja

Cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa

Bruna Aquino

Publicado em 01/01/2019 às 19:00

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Antes de começar a cerimônia de posse, o governador reeleito de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), disse que adotou um novo jeito de fazer política sem se importar com a popularidade e precisou tomar decisões necessárias como as reformas. Dentre outros assuntos que comentou durante coletiva de imprensa, o governador mencionou que uma das suas ações é dar incentivos fiscais às empresas que derem prioridades para jovens e mulheres vítimas de violência doméstica. Amanhã (2), o governador iniciará o mandato com uma reunião com o novo secretariado para definir a pauta do novo governo.

Azambuja disse também que, vai conversar com Governo Federal para que investimentos na Segurança do Estado sejam priorizados. “Vou dar continuidade às políticas de fronteira junto com Governo Federal e cobrar essa parceria”, disse.

Para não ultrapassar o limite prudencial o governador falou que vai ficar atento às contratações de cargos comissionados, gasto com pessoal, contratos com terceirização, com objetivo de equilibrar contas com governo, “Brasil cresceu 40 anos ininterruptos e em 2015, 2016, 2017 e 2018 tivemos as maiores recessões. Tivemos que reajustar reformular estruturar e vejo ambiente melhor e a meta é estabelecer propostas de políticas públicas efetivas para população”, contou.

Sobre a representatividade dos Ministros de Mato Grosso do Sul, Azambuja mencionou que Tereza Cristina, a futura Ministra da Agricultura e Luiz Henrique Mandetta futuro Ministro da Saúde terão atenção especial para o Estado de acordo com suas pastas. “Temos dois ministros de pastas tão importantes e com certeza terão olhar diferenciado para MS na área da saúde e da produção na agricultura familiar”

AGRADECIMENTOS

O governador agradeceu a parceria que teve no primeiro mandato com a Assembleia Legislativa e disse que pretende continuar com a ótima relação nesses próximos quatro anos. “tivemos confiança e apoio, todas  as reformas com leis aprovadas e vamos buscar a mesma metodologia de trabalho e apoio dos 79 municípios. Sou grato ao apoio dos poderes de MS”, finalizou Azambuja.

CERIMÔNIA DE POSSE

Estão presentes apenas os deputados estaduais, Herculano Borges (SD), Rinaldo Modesto (PSDB), João Grandão (PT), Paulo Corrêa (PSDB), Enlevo Felini (PSDB), Picarelli (PSDB), Cabo Almi (PT), Lidio Lopes (PATRI) e Junior Mochi (MDB). Também estão na cerimônia, os novos deputados eleitos, Capitão Contar (PSL), João Henrique Catan (PR), Antônio Vaz (PRB), Evander Vendramini (PP) e Gerson Claro (PP).

Também estão presentes na cerimônia, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional  Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Karmouche, Senador eleito, Nelson Trad (PTB), presidente da Câmara de Vereadores, João Rocha (PSDB) e dois futuros secretários de Estado, Felipe Matos e Eduardo Riedel.

Confira abaixo um trecho do discurso oficial de Azambuja durante a posse:

"Senhoras e Senhores,

Cidadãos e cidadãs do Mato Grosso do Sul.

Estamos aqui hoje reunidos, neste ato solene, para celebrar a democracia.

.... Democracia mais uma vez ungida pela legitimidade do voto popular.

Alcançamos, neste momento, o ponto mais alto de um longo e importante itinerário, que se iniciou com o grande debate de ideias travado em todo estado...

Debate que mobilizou cada cidade, cada bairro, cada casa, da mais importante a mais simples.

As ruas e as urnas então falaram.

E decidiram o nosso caminho para o futuro.

Prevaleceu intocada e cada vez mais forte uma bandeira, em especial:

- a decisão soberana do nosso povo de continuar o denso processo de mudanças instalado desde o primeiro dia em que chegamos ao Parque dos Poderes.

Ele é o compromisso que nos moveu, quando ousamos pela primeira vez sonhar um novo estado.

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