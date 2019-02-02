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Após mesa diretora, deputados focam na disputa pelas comissões

Os parlamentares farão as articulações dentro dos partidos e nos grupos políticos, porém já adiantam suas respectivas preferências

Guilherme Henrique

Publicado em 02/02/2019 às 12:00

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Com a definição da nova mesa diretora da Assembleia, os deputados agora se concentram na disputa pelas comissões do legislativo, que vão ser definidas a partir da semana que vem. Os parlamentares farão as articulações dentro dos partidos e nos grupos políticos, porém já adiantam suas respectivas preferências. A mais requisitada é a CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).

Para fazer parte das comissões, as indicações são de acordo com o tamanho das bancadas partidárias. Quem tem mais integrantes, terá mais representantes. Em uma Assembleia “fragmentada”, com deputados de 13 partidos diferentes, a tendência é a formação de grupos e blocos políticos, para que todos possam buscar espaço.

A concorrência maior é pela CCJR, considerada a comissão mais importante da Assembleia. Todos os projetos que entram no legislativo precisam passar por ela, já que os integrantes avaliam a legalidade das matérias, antes que elas sigam ao plenário. Se tiver cinco votos contrários, a proposta pode ser arquivada no local.

Alguns deputados já demonstraram interesse em participar da comissão (CCJR), como o novato João Henrique Catan (PR), Lídio Lopes (Patri), que fez parte do grupo nas últimas legislaturas. Já José Carlos Barbosa (DEM) presidiu a comissão no último mandato, e pode ser novamente indicado ao grupo.
Atuações – Retornando para Assembleia, o deputado Carlos Alberto David (PSL) adiantou que pretende buscar espaço na Comissão de Segurança Pública, que é uma das suas principais áreas de atuação. Como experiência, além da carreira feita no setor, também comandou a Polícia Militar, na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB).

“A segurança pública sempre será uma das minhas prioridades, até por ter experiência na área e ser uma preocupação constante da população”, disse David. Já Herculano Borges (SD) disse que pretende buscar vaga e atuação nas comissões de educação e esporte, que já são áreas de destaque no seu mandato.

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