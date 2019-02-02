Herculano Borges é empossado como Deputado Estadual

Política
Deputado Também foi eleito Segundo Secretário da Mesa Diretora por unanimidade
A cerimônia para a posse dos novos deputados estaduais foi realizada nesta sexta-feira (1), no Plenário Deputado Júlio Maia. Herculano Borges tomou posse do cargo e disse: “Me sinto feliz e honrado em ter esta oportunidade de servir meu estado através do mandato de deputado.”
Após a Sessão Solene, aconteceu uma Sessão Extraordinária para a escolha do novo comando da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com votação entre os 24 deputados. Por unanimidade Herculano assume a segunda secretaria da 11ª legislatura.
“Temos muito trabalho pela frente, assumo este novo desafio com seriedade e comprometimento.” Disse o parlamentar.
A nova Mesa Diretora exercerá o comando da casa por dois anos, podendo ser reeleita.
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