Primeira Sessão Legislativa da 11ª Legislatura será aberta segunda-feira

A abertura oficial da 1ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura está marcada para a segunda-feira (4), no Palácio Guaicurus. Com honras militares, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sobe a rampa em revista à tropa e é recebido pelos 24 deputados estaduais em frente à Assembleia Levislativa. Na sequência, eles participam do hasteamento das bandeiras, marcado para às 8h45, no pavilhão externo.

Serão hasteadas a do Brasil, a do Estado de Mato Grosso do Sul e a de Campo Grande, respectivamente, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Carmello Leandro. O hino nacional deverá ser executado pelos músicos da Polícia Militar do Estado.

Em seguida as autoridades se encaminham para o Plenário Júlio Maia, onde irão compor a mesa para a abertura dos trabalhos, que segundo o Regimento Interno da Casa de Leis, é concedido espaço para a apresentação da mensagem do Poder Executivo aos representantes do povo.

Findado o pronunciamento governamental, o presidente da Assembleia concede a palavra pelo protocolo aos representantes de bancadas e solicita às lideranças partidárias a indicação dos nomes dos deputados que irão integrar as comissões técnicas permanentes do Parlamento.

O evento é aberto ao público e à imprensa. O Palácio Guaicurus fica localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande.