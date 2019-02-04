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Secretário de Segurança se reúne com ministro Moro hoje

A principal pauta é a apresentação do projeto de lei anticrime

Guilherme Henrique

Publicado em 04/02/2019 às 11:04

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O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, participa nesta segunda-feira (04.02), às 9h30, em Brasília, de um encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que tem como principal pauta a apresentação do projeto de lei anticrime.

Videira também aproveitará a oportunidade, para reforçar uma solicitação antiga feita pelo Governo de Mato Grosso do Sul, relacionada à elaboração de medidas com objetivo de dar celeridade à venda dos bens móveis, mas principalmente os imóveis, que são apreendidos de traficantes de drogas no Estado, por meio de leilões.

“Nós queremos agilidade, pois muitos desses bens custam um absurdo a sua manutenção para a União, além daqueles que estão sendo explorados por terceiros, como as propriedades rurais. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, temos fazendas apreendidas que valem milhões, mas que estão há décadas em mãos de terceiros sendo exploradas, e que não vão a leilão”, destacou.

Para Antonio Carlos Videira, essa iniciativa se colocada em prática pode gerar recursos que deverão ajudar os estados, principalmente aqueles localizados na fronteira, que trabalham diuturnamente no combate ao tráfico de drogas, mas não recebem compensações na mesma proporção. Mato Grosso do Sul está entre as unidades da Federação que mais apreendem drogas no Brasil. Ao longo de 2018 foram cerca de 350 toneladas de entorpecentes tirados de circulação.

Outra opção que será apresentada pelo secretário de Segurança ao ministro Moro, e que também pode trazer resultados em curto prazo é a alienação desses imóveis para serem usados pelos órgãos de segurança. “Hoje nós temos unidades que ocupam prédios alugados, se recebêssemos esses imóveis, o dinheiro do aluguel poderia ser utilizado na modernização das forças de segurança”.

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