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Recuperação da Bacia do Rio Taquari é “prioridade absoluta” do Ministério do Meio Ambiente

O processo de assoreamento da Bacia do Rio Taquari teve início há 40 anos e inundou permanentemente mais de 1,3 milhão de hectare no Pantanal

Guilherme Henrique

Publicado em 21/02/2019 às 07:57

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Depois de se comprometer no mês passado com a liberação de recursos para reverter o processo de assoreamento do Rio Taquari, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conheceu na tarde de quarta-feira (20.2) a proposta de recuperação da bacia hidrográfica. “É prioridade absoluta do Ministério encontrar soluções para esse problema”, afirmou Salles em encontro com o governador Reinaldo Azambuja.

O processo de assoreamento da Bacia do Rio Taquari teve início há 40 anos e inundou permanentemente mais de 1,3 milhão de hectare no Pantanal. “É um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja. Para reverter o cenário de degradação, segundo o gestor, o Ministério vai utilizar recursos de multas ambientais para iniciar, em breve, o processo de recuperação da região.

Em janeiro deste ano, Ricardo Salles assumiu compromisso de viabilizar a recuperação da bacia hidrográfica com a liberação de parte de R$ 6 bilhões que estão num fundo criado pelo Governo Federal e que concentra dinheiro recebido de multas pagas por quem cometeu crimes ambientais pelo País.

Projeto de recuperação

A proposta apresentada pelo governador ao ministro do Meio Ambiente foi elaborada pelo poder público em conjunto com organizações civis e o segmento produtivo. Participaram da audiência os secretários Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica).

Acompanharam ainda prefeitos de integrantes 11 municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari (Cointa), além do diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Ricardo Eboli, e dos deputados estaduais Eduardo Rocha e Coronel David.

“Pela primeira vez conseguimos ver uma luz no fim do túnel, pois nunca tivemos, até então, a oportunidade de expor os problemas para o Ministério com nosso governador e nossos secretários nos acompanhando e dando guarida. Pela primeira vez tenho a certeza de que vai acontecer alguma coisa positiva”, disse o prefeito de Rio Verde de Mato Grosso e presidente do Cointa, Mário Kruger.

Bacia hidrográfica

A Bacia do Rio Taquari cobre uma área de 78 mil km² nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O rio tem suas nascentes nos municípios de Alto Araguaia (MT) e Alto Taquari (MT), Costa Rica(MS) e Alcinópolis(MS), escoando de leste a oeste no sentido do planalto para o Pantanal, sendo que a maior parte da bacia hidrográfica do Taquari está situada no território de Mato Grosso do Sul.

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