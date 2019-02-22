Kemp quer reativar frente que defende direitos das pessoas com deficiência

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou nesta quinta-feira (21) requerimento para a reativação da Frente Parlamentar em Defesa do Direitos das Pessoas com Deficiência.

O parlamentar lembrou a importância do papel desta Frente como fiscalizadora do cumprimento das leis em defesa da pessoa com deficiência

Com a assinatura de dez deputados, Kemp conseguiu apresentar o requerimento para que a Assembleia Legislativa tenha uma ação unificada, suprapartidária e atenda os interesses comuns da sociedade.