Kemp quer reativar frente que defende direitos das pessoas com deficiência

Política
Parlamentar conseguiu assinatura de dez deputados
O deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou nesta quinta-feira (21) requerimento para a reativação da Frente Parlamentar em Defesa do Direitos das Pessoas com Deficiência.
O parlamentar lembrou a importância do papel desta Frente como fiscalizadora do cumprimento das leis em defesa da pessoa com deficiência
Com a assinatura de dez deputados, Kemp conseguiu apresentar o requerimento para que a Assembleia Legislativa tenha uma ação unificada, suprapartidária e atenda os interesses comuns da sociedade.
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